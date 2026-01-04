В результате операции США в Венесуэле могли погибнуть по меньшей мере 40 человек, - NYT

Высокопоставленный чиновник Венесуэлы добавил, что среди погибших есть как гражданские, так и военные лица.

По словам высокопоставленного венесуэльского чиновника, который на условиях анонимности рассказал о предварительных отчетах, в результате нападения США погибли по меньшей мере 40 человек, сообщает The New York Times.

Издание сообщило, что среди погибших есть как гражданские, так и военные лица. Также приводятся данные американских чиновников, что для уничтожения систем противовоздушной обороны было отправлено более 150 американских самолетов, чтобы военные вертолеты могли доставить силы специальных операций, которые атаковали резиденцию Мадуро в 2 часа ночи по местному времени.

В статье говорится, что всего военная операция США длилась несколько часов и 20 минут.

Видео дня

Добавляется, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был доставлен в Нью-Йорк через несколько часов после того, как американские военные захватили его и его жену в результате быстрой и мощной операции в Каракасе. В США он должен ответить на обвинения в наркоторговле.

Издание отметило, что президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что США будут "управлять страной" до тех пор, пока не будет организована "безопасная, надлежащая и благоразумная передача" власти, что открывает перспективу военного вмешательства на неопределенный срок.

В статье говорится, что в субботу, 3 января, днем в Венесуэле не было заметно никаких признаков присутствия американских военных, а высшие должностные лица страны и государственные СМИ выражали неповиновение.

Издание отметило, что Николас Мадуро возглавлял Венесуэлу с 2013 года, когда умер предыдущий авторитарный лидер страны Уго Чавес. Упоминается, что администрация бывшего президента США Джо Байдена обвинила Николаса Мадуро в фальсификации выборов в 2024 году, которые позволили ему остаться у власти.

Вице-президент Мадуро Делси Родригес, которая приняла присягу как временный президент Венесуэлы, заявила в национальном обращении, что Вашингтон вторгся в ее страну под ложным предлогом и что Мадуро все еще является главой государства.

В то же время, главный лидер оппозиции Мария Корина Мачадо опубликовала заявление, в котором призвала немедленно признать ее политического союзника Эдмундо Гонсалеса президентом Венесуэлы.

В публикации объясняется, что хотя Мадуро и утверждает, что победил на выборах Гонсалеса, США и другие международные наблюдатели заявляют, что выборы были сфальсифицированы.

"Сегодня мы готовы выполнить наш мандат и взять власть", - заявила Мачадо, которая в 2025 году была удостоена Нобелевской премии мира.

Издание рассказало, что глава Белого дома Дональд Трамп воздержался от полной поддержки как Родригес, так и Мачадо.

При этом, он добавил, что госсекретарь США Марко Рубио разговаривал с Родригес и "она, по сути, готова сделать все, что мы считаем необходимым, чтобы снова сделать Венесуэлу великой". Президент США также сказал, что Мачадо не имеет поддержки и уважения, необходимых для руководства страной.

Захват Мадуро: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Нью-Йорке приземлился самолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На кадрах видео видно, что, вероятно, Мадуро ведут более десятка представителей спецслужб. Голова президента Венесуэлы покрыта, на руках наручники, а ноги скованы цепями. Как сообщил американский корреспондент Sky News Джеймс Мэтьюз, Мадуро, кажется, был босиком.

Также мы сообщали, что несколько американских чиновников сообщили Sky News, что в понедельник, 5 января, самое позднее вечером президент Венесуэлы должен появиться в зале суда в Нью-Йорке. По прибытию в Нью-Йорк Мадуро должен пройти процедуру оформления, после чего его, вероятно, перевезут в тюрьму Metropolitan Detention Center.

Вас также могут заинтересовать новости: