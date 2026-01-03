Мирные переговоры по Украине продвигаются, но вопрос гарантий остается открытым, - NYT

Украина пытается выяснить, на какие гарантии безопасности она может рассчитывать.

Последняя серия переговоров с США приблизила Украину и Россию к заключению мирного соглашения, которое могло бы удовлетворить некоторые требования обеих стран. Тем не менее, президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мир возможен только, если Украина получит надежные гарантии безопасности.

Как пишет The New York Times, вопрос гарантий безопасности все еще остается одним из самых сложных в урегулировании войны. До сих пор не до конца ясно, как они будут работать и какие страны их предоставят.

Работа над гарантиями безопасности продвигается

Отмечается, что Украина ищет конкретные ответы, чтобы развеять опасения по поводу того, что Россия попытается снова напасть. Тем не менее, все еще неизвестно, какие страны действительно встанут на защиту Украины в случае повторного нападения.

Видео дня

Сегодня, 3 января, в Украину прибыли 18 советников национальной безопасности из стран-партнеров, чтобы обсудить детали проекта мирного плана. По словам Зеленского, работа над гарантиями безопасности, планом восстановления Украины и пошаговым планом действий для прекращения войны стремительно продвигается. Он также выразил надежду на то, что работа над этими документами будет завершена уже в январе.

В издании добавили, что в ближайшие дни продолжатся переговоры украинской стороны с представителями "коалиции желающих". Позже также запланированы встречи с представителями США.

Почему гарантии безопасности настолько важны для Украины

В издании объяснили, что настойчивость Украины в вопросе гарантий обусловлена горьким опытом, когда предыдущие договоренности оказались несостоятельными. Журналисты напомнили, что наиболее болезненным примером для Украины является Будапештский меморандум. В соответствии с этим соглашением Украина передала РФ старое советское ядерное оружие в обмен на "гарантии безопасности" от России, США и Великобритании. Китай и Франция дали отдельные гарантии.

Проблема Будапештского меморандума заключалась в том, что он не подробных сведений о гарантиях и не давал обещаний о военной поддержке в случае нападения. Украинские чиновники уверены, что именно отсутствие конкретики дало России свободу действий для вторжения в Украину, которое оно начало в 2014 году с аннексии Крыма.

Что могут предложить Украине

В издании напомнили, что в недавнем проекте мирного плана говорится о том, что США, НАТО и некоторые страны Европы могут предоставить Украине гарантии, аналогичные Статье 5 Альянса. Это положение НАТО о коллективной обороне, которое обязывает членов Альянса приходить на помощь друг другу в случае нападения.

Также в этом проекте мирного плана указано, что численность Вооруженных сил Украины сохранится на уровне 800 000 военнослужащих в мирное время при финансовой поддержке западных партнеров. Отдельно предусмотрены членство Украины в Европейском Союзе в определенный срок и двустороннее соглашение о безопасности с США.

Теперь же европейским странам необходимо решить, что именно они готовы предоставить Украине и в какие сроки, отметили в издании. Вероятнее всего, эти вопросы будут обсуждаться на встречах, которые пройдут в ближайшие дни.

Кроме того, Зеленский заявлял, что европейская военная поддержка будет поступать от "коалиции желающих". Некоторые страны заявили, что готовы разместить свои войска в Украине в рамках этих усилий.

Украина ускорила работу над гарантиями безопасности - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности государств-членов "коалиции желающих" заявил, что работа над гарантиями безопасности, восстановлением Украины и пошаговым планом действий для достижения мира была ускорена. Он заявил, что Украина рассчитывает на то, что работа над соответствующими документами будет завершена до конца января.

Зеленский поделился, что 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов в Европе, а 6 января - встреча на уровне лидеров в Париже, на которой будут доработаны документы по безопасности. После этих контактов Украина рассчитывает на результативную совместную встречу с представителями США.

Вас также могут заинтересовать новости: