Как какао и горячий шоколад влияют на кровяное давление: ученые назвали главные преимущества

По словам исследователей, темный шоколад может помочь защитить сердце и снизить уровень холестерина.

Употребление горячего какао может поднять настроение и улучшить здоровье сердца. Исследования показали, что темный шоколад и некоторые какао-порошки с высоким содержанием флаванолов помогают снизить артериальное давление и уровень холестерина. Об этом пишет verywell health.

Флаванолы какао защищают кровеносные сосуды

Отмечается, что какао оказывает защитное действие на сердце, ведь богатое на флаванолы - природные растительные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

В частности менеджер по клиническому питанию Аннет Дурни говорит, что несмотря на то, что фитохимические вещества, такие как флаванолы, не считают необходимыми питательными веществами, как витамины или минералы, они все равно могут влиять на здоровье.

Видео дня

Исследования свидетельствуют о том, что темный шоколад, содержащий не менее 70% какао-сухого вещества, может помочь защитить сердце и снизить уровень холестерина, триглицеридов и артериального давления.

Еще одно исследование показало, что какао-напиток с высоким содержанием флаванолов помогает противодействовать вреду, который наносит сосудам и артериальному давлению длительное сидение.

"Хотя эти выводы являются многообещающими, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как долго длится защитный эффект. Также непонятно, имеют ли обычный горячий шоколад или шоколадные батончики подобные преимущества, поскольку их содержание флаванолов отличается от того, что использовалось в исследовании", - отметила Дурни.

Ищите темный шоколад с содержанием какао 70% или выше

Чтобы получить максимальную пользу от горячего шоколада, исследователи советуют выбирать какао или темный шоколад с содержанием какао не менее 70%.

"Трудно заставить людей есть шоколад с 80% содержанием какао. Я пробовала. Люди едят его и считают, что он горький и отвратительный", - отметила Жанетт Андраде, доцент кафедры пищевых наук и питания человека Университета Флориды.

Поэтому чтобы сделать эти продукты более приятными на вкус, некоторые производители добавляют сахар. Несмотря на то, что подслащенное темное какао может быть вкусным, оно, скорее всего, не имеет таких же полезных свойств для здоровья, как неподслащенное какао с высоким содержанием флаванолов.

Ученые предупредили, что слишком большое количество добавленного сахара может увеличить риск развития гипертонии, воспаления и сердечных заболеваний.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи объяснили, почему бананы очень полезны для здоровья. По их словам, бананы являются природным источником электролитов, к которым относятся калий и магний, способствующие поддержанию водного баланса.

Также специалисты рассказали, какие напитки снижают артериальное давление. Они отметили, что некоторые овощные и фруктовые соки могут быть полезными для здоровья сердца, а именно способствовать здоровому кровяному давлению.

Вас также могут заинтересовать новости: