В Киеве девушка упала в яму с кипятком и получила 73% ожогов тела: подробности трагедии

В прокуратуре Киева сообщили, что задержан руководитель районного теплотрассового управления из-за нарушения правил безопасности.

В пятницу, 2 января, в столице на проспекте Лобановского 16-летняя девушка упала в яму с кипятком, образованную в результате аварии теплосети. В прокуратуре Киева на Facebook-странице сообщили детали трагического инцидента.

В частности, в прокуратуре Киева отметили, что яма с кипятком, образовавшаяся в результате повреждения теплосетей, не была ограждена должным образом, что и привело к этой трагедии.

Поэтому был задержан руководитель районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго". Добавляется, что следственные и процессуальные действия продолжаются.

В прокуратуре добавили, что данному должностному лицу готовят сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении опасных работ, повлекшее тяжкие последствия. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В столичной полиции добавили, что в суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел примерно в 16:00. Девушка прошла к месту аварии, где упала в яму с горячей водой, получив 73% ожогов тела. Сейчас она находится в больнице в критически тяжелом состоянии.

Более того, ожоги ног получила еще и 53-летняя женщина, которая вступила в горячую воду, которая текла по тротуару.

Последствия обстрелов РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в субботу, 3 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Золотоношскому району Черкасской области. Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил о пяти пострадавших. Он добавил, что двух травмированных граждан доставили в больницу, их состояние не тяжелое. Табурец добавил, что обломками и взрывной волной были повреждены жилая инфраструктура и частное предприятие.

Также мы писали, что армия РФ нанесла удар по Харькову в пятницу, 2 января. Всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте разрушенной многоэтажки. Спасатели в субботу, 3 января, достали из-под завалов тело женщины. Всего из-под завалов были деблокированы тела двух людей: 22-летней женщины и 3-летнего мальчика. Вероятно, это мать ребенка. Также сообщалось о 30 человек, которые получили ранения в городе в результате российского удара.

