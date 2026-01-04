Эта загадка может определить, являетесь ли вы психопатом

Правильный ответ на простой вопрос, который уже называют "загадкой для психопатов", может стать тревожным сигналом.

Джейкоб Скидмор, которому официально диагностировали нарциссизм, использует социальные сети, чтобы пролить свет на это состояние. В одном из своих видео он опубликовал любопытную загадку, которая, по его утверждению, может помочь определить, является ли человек психопатом.

Свой диагноз – нарциссическое расстройство личности – он использует как отправную точку для создания контента о нюансах этого состояния. Он объясняет, как воспринимает мир и как диагноз влияет на его способность поддерживать отношения, пишет Your Tango.

Хотя в соцсетях стало модно разбрасываться клиническими терминами, Скидмор подчеркивает, что не каждый использует их в правильном контексте.

Загадка для "своих"

В одной из своих публикаций Джейкоб провозгласил: "Если вы сможете правильно ответить на эту загадку, то это серьезный признак того, что вы психопат". При этом он сделал оговорку: "Научных исследований, подтверждающих этот тест, не существует. Так что если ответите верно – не паникуйте. Однако единственные люди в моей жизни, которые смогли решить ее быстро, – это я (диагностированный нарцисс) и моя сестра, у которой диагностировано социопатическое расстройство (ASPD)".

Как звучит загадка

Женщина на похоронах своей матери встречает мужчину, которого никогда раньше не видела. Между ними сразу пробегает искра. Она думает: "Боже мой, это любовь всей моей жизни!". Но похороны заканчиваются, и она понимает, что не узнала ни его имени, ни номера телефона. Никто из присутствующих также его не знает. Спустя неделю она убивает свою родную сестру. Вопрос: зачем она это сделала?

Скидмор уточнил, что ответ показался ему очевидным и он нашел его мгновенно. Его сестра, по его словам, отвечала медленнее только потому, что искала в вопросе подвох – настолько простым ей показалось решение.

Правильный ответ и его значение

Ответ прост: она убила сестру в надежде, что этот мужчина снова придет на похороны.

Скидмор настаивает, что эта загадка – скорее мысленный эксперимент, а не легитимный клинический инструмент. С его точки зрения, поведение женщины в загадке даже больше напоминает макиавеллизм (склонность к манипуляциям ради выгоды), чем чистую психопатию. Большинство комментаторов сочли ответ очевидным.

Один пользователь заметил: "Я сразу догадался, что она сделала это ради встречи с парнем, но мне кажется, это просто указывает на хорошие логические навыки. Знать правильный ответ – не значит считать это поступок моральным".

Научный контекст

Диагноз "психопат" не делает человека автоматически плохим. Американская психологическая ассоциация (APA) отмечает, что черты психопатии включают "низкий уровень эмпатии и раскаяния, грандиозность, импульсивность, а иногда и агрессивное поведение".

Согласно статистике APA, около 1,2% взрослых мужчин и до 0,7% женщин в США имеют клинически значимые уровни психопатических черт.

Примечательно, что "психопатия" не является отдельной категорией в современном справочнике DSM – ее заменило "антисоциальное расстройство личности" (ASPD), которое фокусируется на поведенческих аспектах: агрессии и нарушении прав других людей.

