4 января принято чествовать Ньютона и молятся о защите дома от злых сил.

Дата 4 января считается не очень удачной для повседневных дел. Наши далекие предки верили, что в начале года по земле бродит нечисть, поэтому народный праздник сегодня в Украине имел нехорошую репутацию. Тем не менее несколько поводов для празднования есть на международном уровне, а верующие могут провести день за молитвой.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю наступает православный праздник Собор 70-ти апостолов, а также день памяти преподобного Ахилы Киево-Печерского и преподобномученика Зосимы. Апостолам молятся о защите от нечисти, укреплении веры и избавлении от зависимостей. Если обратиться к старому стилю, который украинская церковь не использует с 2023 года, в нем сегодня праздник великомученицы Анастасии Сербской.

Какой сегодня праздник в мире

4 января родился знаменитый физик Исаак Ньютон, поэтому в эту дату отмечается ежегодный День Ньютона. В честь него люди вспоминают сделанные ученым открытия: закон всемирного тяготения, три закона движения, теория цвета и многое другое. Без них не было бы современной науки.

Также празднуется Всемирный день шрифта Брайля. Это специальная азбука для слабовидящих и незрячих людей, которая наносится методом прокалывания бумаги. Человек с плохим зрением может прощупывать эти точки пальцами и таким образом полноценно читать текст.

Остальные международные праздники сегодня - это День гипноза, День хит-парадов, День корзины цветов, День мелочей и День фундука.

Какой сегодня праздник в Украине

4 января родились такие известные украинцы, как артист балета Геннадий Баукин, языковед Павел Житецкий, футболист Григорий Ярмаш и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

В официальном календаре никакой праздник сегодня не устанавливается, поэтому это будет обычное воскресенье.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы сегодняшнего дня призывают наблюдать за снегопадом и тучами:

мокрый снег предвещает теплый январь, сухой - морозы;

вечером перед закатом небо оранжевое - к ветреной погоде;

если тучи плывут против ветра, то скоро выпадет много снега;

ночью не видно звезд - к оттепели.

Обычаи дня обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник. Святой Зосима является покровителем пасечников, поэтому 4 января на столе присутствуют блюда с медом - чтобы было крепкое здоровье и пчелы плодились.

В сегодняшний день есть традиция на изгнание нечисти: нужно взять в руки икону, мысленно читать молитву и так обойти дом по часовой стрелке. Также для благополучия стоит покормить бездомных животных и наполнить кормушки для птиц. Женщины занимались рукоделием, вышивали рушники на будущую свадьбу и роды.

Что нельзя делать сегодня

В целом праздник 4 января считается несчастливым, поэтому не стоит начинать новые дела, делать крупные покупки, заключать рабочие сделки, переезжать и трудоустраиваться. Под запретом осуждение других, зависть и жалость. А еще ни в коем случае нельзя материться и упоминать черта вслух, иначе навлечете беду.

