Зеленский анонсировал ротацию всех силовиков на фоне слухов об отставке Малюка

Президент прокомментировал волну кадровых перестановок в высшем руководстве страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично берет под контроль полную перезагрузку руководящего состава в сфере безопасности и обороны. По его словам, он должен быть уверен в работоспособности каждой структуры, прежде чем страна перейдет к реализации новых оборонных или дипломатических стратегий.

Комментируя резонансные заявления топ-военных, призывающих сохранить Василия Малюка на посту главы СБУ, он подчеркнул, что речь идет не о простых увольнениях, а о глубоко продуманной ротации. Приоритетом номер один остается окончание войны, но государство обязано быть готовым и к негативному сценарию, при котором Россия заблокирует дипломатический путь.

"Я всех уважаю, но буду проводить те ротации, которые я решил сделать", - подчеркнул он на брифинге по итогам встречи с советниками по национальной безопасности государств – членов "Коалиции желающих". Также президент Украины отметил, что после того, как пройдет перезагрузка оборонного сектора, изменения потребуются и в Вооруженных силах Украины.

Зеленский заявил, что у Украины есть два пути. "Второй путь зависит исключительно от наших партнеров, а не только от России. Есть первый путь, не такой болезненный, мирный, дипломатический путь, и он №1 для меня лично. Мы хотим закончить войну. Дипломатия, сегодня вы ее видите, мы это делаем. Я понимаю, что мы очень близки к результату, но в какой-то момент Россия, если все это заблокирует, и я сказал, зависит и от партнеров, если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь – защищаться. И вот в этот момент нужны будут свежие силы", - заявил глава государства.

Что касается ротационных шагов, которые затронули, в частности, Буданова, Федорова, Кислицу и Шмыгаля, что президент отметил, что усиливает переговорную команду и определяет стратегию развития событий в Украине.

"Приоритет номер один – окончание войны. Номер два – быть готовыми к соответствующим негативным шагам со стороны России, к неготовности закончить войну. Ждать полгода еще и думать "А может удастся, а может, не удастся". Я не хочу и не буду. У меня не было много времени, и я много об этом думал", - подчеркнул Зеленский.

Также президент заявил, что на сегодняшний день замена главнокомандующего ВСУ Сырского не рассматривается.

