Такого не было миллионы лет: в ключевом регионе мира формируется новый тип климата

Последствия этого изменения почувствует весь мир, и они не будут приятными.

Регион Амазонки является крупнейшим в мире поглотителем углекислого газа, что помогает сдерживать глобальное потепление. Амазонские леса регулируют водный цикл, влияя на количество осадков не только в Южной Америке, но и в других регионах планеты. Их деградация может запустить необратимые климатические изменения и ускорить потепление в глобальном масштабе.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, свидетельствует о масштабных изменениях в климате Амазонии, что потенциально может иметь значительные последствия для всего мира. По словам ученых, в тропических лесах Амазонки формируется новый тип климата, которого на Земле не было около 10 миллионов лет. Этот климат исследователи называют "гипертропическим".

Сегодня длительные периоды засухи являются относительно редкими в Амазонии, но авторы нового исследования прогнозируют, что эти условия могут стать новой нормой для региона. По их мнению, уже к концу текущего века регион Амазонки будет страдать от засухи до 150 дней в году.

Видео дня

Ученые отмечают, что в таких условиях смертность среди деревьев возрастает на 55%. А те деревья, которые выживают, на время засухи уменьшают поглощение углерода из атмосферы. Именно такая картина наблюдалась во время засух 2015 и 2023 годов, которые проанализировали ученые.

Совокупный эффект массового вымирания деревьев и уменьшения поглощения углерода остальными, может иметь значительное влияние на глобальный климат, предупреждают авторы исследования.

Другие новости науки

Как писал УНИАН, во время подводных исследований возле Гавайев ученые обнаружили на дне океана образование, похожее на мощеную дорогу, что сразу же вызвало ассоциации с мифической Атлантидой. Однако быстро выяснилось, что подводная "дорога" не имеет ничего общего с затонувшими цивилизациями прошлого.

Также мы рассказывали о 5 научных загадках, которые до сих пор не имеют объяснения. Среди них в частности рисунки пустыни Наска, а также непонятные инструменты из античного Рима и Греции.

Вас также могут заинтересовать новости: