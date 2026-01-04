Ирина Погорелая

Сам же уже Мадуро доставлен в Центр содержания под стражей в Бруклине.

Вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы.

Такое постановил Верховный суд страны, сообщает Reuters. Суд объяснил свое решение тем, что назначение Родригес на эту должность важно "для обеспечения административной преемственности и всесторонней защиты страны".

Кроме того, как пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, знакомого с маршрутом перевозки Николаса Мадуро, вертолет со свергнутым президентом Венесуэлы на борту приземлился в Бруклине недалеко от Центра содержания под стражей, где он будет находиться до суда.

Видео дня

Также (NYT) сообщил, что полицейский у Центра содержания под стражей, сообщил собравшимся возле здания через громкоговоритель, что Мадуро уже зашел внутрь учреждения.

Толпа людей начала ликовать, петь и размахивать флагами Венесуэлы.

Захват Мадуро: новости

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна будет участвовать в дальнейших изменениях в Венесуэле после захвата Николаса Мадуро, чтобы не допустить допустить прихода к власти такого же человека, как он.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могли бы решить проблему и с некоторыми другими диктаторами так же, как решили проблему с Мадуро.

Вас также могут заинтересовать новости: