Курс валют 4 января: сколько стоит доллар и евро в Украине сегодня

Эксперт предупредил, что евро будет инстурментом для спекуляций.

Несмотря на новогодние праздники обменники в Украине работали всю неделю. При этом интерес украинцев к валюте поубавился.

По мнению аналитика Алексея Козырева, курс доллара в воскресенье, 4 января, в большинстве обменников и работающих отделениях банков будет находиться в пределах - прием - 42,00-42,25 грн и продажа - 42,45-42,75 грн.

При этом он отметил, что курс евро сегодня будет в пределах – прием - 49,50-49,80 грн и продажа - 49,95-50,20 грн.

"За счет большого разброса котировок покупки и продажи евровалюты в различных сетях обменных пунктах - евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке в этот период", - объяснил эксперт.

Он также указал, что обменники будут работать в формате "с оборота" со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро - в пределах до 20−30 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки.

