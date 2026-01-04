Мадуро вывели из самолета в Нью-Йорке в сопровождении конвоя, - Sky News

Человек, который очень похож на президента Венесуэлы, был в наручниках, а ноги были скованы цепями.

Лицо, которое, судя по всему, является президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, появилось в окружении большого количества сотрудников служб безопасности в аэропорту Нью-Йорка в США, сообщает Sky News.

В статье говорится, что американский корреспондент Джеймс Мэттьюз сообщил, что лицо, которое спустили по трапу, было "кажется, босиком... с покрытой головой".

Мэттьюз отметил, что человек на видео выглядит довольно высоким. Добавляется, что рост Мадуро составляет примерно 1,9 м.

Издание добавило, что человек, которого идентифицировали как Мадуро, также был в наручниках, когда его вели по взлетно-посадочной полосе, а его ноги были скованы цепями.

В публикации отмечается, что далее транспортное средство должно доставить президента Венесуэлы в столичный следственный изолятор в Бруклине.

Захват Мадуро: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп выложил фото президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на котором он предстал в наручниках и с повязкой на глазах. Как сообщили в CNN, Мадуро и его жену вытащили прямо из их спальни посреди ночи, когда они спали. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, США тщательно готовились к операции по захвату Мадуро и даже построили точную копию его дома. Однако есть предположение, что в правительстве Венесуэлы был агент США, который сообщал обо всех перемещениях и местонахождении Мадуро.

Также мы писали, что американские чиновники сообщили Sky News, что в понедельник, 5 января, президент Венесуэлы может предстать перед судом в Нью-Йорке. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что официально обвинения против Николаса Мадуро и его жены выдвинуты в Южном округе Нью-Йорка. Их обвиняют "в заговоре с целью наркотерроризма и владении пулеметами и взрывными устройствами против США".

