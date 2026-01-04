Действительно ли чай с лимоном и имбирем полезен для здоровья: диетологи поделились мнением

Обычно этот чай готовят, смешивая горячую воду со свежим лимонным соком и имбирем.

Одной из последних тенденций, которая распространяется в соцсетях для улучшения самочувствия, является употребление чая с лимоном и имбирем. По словам диетологов, такое сочетание действительно имеет много полезных свойств. Об этом пишет Prevention.

"Имбирь известен своей способностью способствовать пищеварению и уменьшать тошноту, а лимон славится своими антиоксидантными свойствами. Вместе их биоактивные соединения, включая антиоксидантный потенциал, являются своеобразным источником энергии", - отметила дипломированный диетолог и основательница Carrots & Cookies Кристи Рут.

Однако если вам не нравится чай с лимоном и имбирем, то есть много других видов этого напитка, которые обладают полезными свойствами для здоровья.

"Лимонная вода и имбирные шоты также имеют много тех же полезных свойств, что и чай с лимоном и имбирем, так что у вас есть множество вариантов", - уверяют в материале.

Что такое лимонно-имбирный чай?

Обычно этот чай готовят, смешивая горячую воду со свежим лимонным соком и имбирем, рассказала диетолог Джессика Кординг.

"Вы получите наибольшую пользу, используя свежие ингредиенты, включая свежий имбирь", - добавила она.

Некоторые также добавляют в смесь что-то сладкое, к примеру, агаву, кленовый сироп или мед.

Польза лимонно-имбирного чая

Это может помочь пищеварению.

"Чай с лимоном и имбирем может способствовать здоровому пищеварению, сочетая полезные свойства имбиря и лимона в успокаивающем напитке. Имбирь содержит такие соединения, как гингерол, которые стимулируют выработку пищеварительных ферментов, улучшают моторику кишечника и способствуют более эффективному расщеплению пищи. Хотя лимон является кислым, он на самом деле менее кислый, чем соляная кислота, которая естественно присутствует в вашем желудке", - объясняет диетолог Скотт Китли.

Кроме того, лимон обеспечивает "небольшой приток калия", который может способствовать мышечным сокращениям в пищеварительном тракте.

Он может облегчить тошноту.

По словам Кординг, преимущественно имбирь облегчает тошноту.

"Влияние имбиря на тошноту в основном обусловлено гингеролом и шогаолом, активными соединениями в имбире, которые взаимодействуют с серотониновыми рецепторами в кишечнике, уменьшая сигналы тошноты в мозг", - отметил Китли.

Диетолог говорит, что несмотря на то, что имбирь играет здесь главную роль, аромат лимона также может помочь успокоить центральную нервную систему, помогая расслабиться, когда вас тошнит.

Это может помочь вам опорожниться.

"В лимоне есть соединение под названием лимонен, которое способствует пищеварению и может помочь продвижению пищи", - подчеркнул Кординг.

Также потребление имбиря влияет на фактор гидратации, который, по словам Китли, является одной из главных причин, почему вы можете опорожниться после употребления такого чая.

"Правильная гидратация смягчает кал, облегчая его прохождение и способствуя регулярному опорожнению", - объяснил эксперт.

