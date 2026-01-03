Зеленский ответил, готова ли РФ на компромиссы по мирному соглашению и высказался о выборах

По словам президента, Украина не хочет потерять США в переговорном процессе.

Команда президента США Дональда Трампа считает, что российский диктатор Владимир Путин готов к компромиссам для завершения войны, однако пока нет конкретики относительно этого. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности государств-членов "коалиции желающих".

"Сегодня, когда мы говорим о плане, который насчитывал двадцать восемь пунктов, мы делились подробно с президентом Трампом нашими мыслями на последней встрече в Мар-а-Лаго. Его команда считает, что Путин готов к компромиссам. И следствием этого является изменения пунктов с двадцати восьми до двадцати. Я здесь не полностью согласен. Да, может и в диалоге, здесь президенту Трампу лучше знать, в диалоге с президентом Трампом Путин говорил о каких-то компромиссах", - отметил глава государства.

Если говорить об уменьшении пунктов с 28 до 20, то здесь много работы сделала украинская сторона, подчеркнул президент.

Видео дня

"Да, и мы делали все возможное, чтобы изменить абсолютно вещи, которые, ну, не поддаются или логике, или реальности, или точно мы не можем идти на компромиссы в некоторых вещах. Поэтому мы там, где есть, мы имеем компромиссный план, в котором еще нет компромиссов по двум пунктам. Поэтому и говорим девяносто процентов из ста процентов. На что готова Россия, мы увидим", - добавил Зеленский.

Глава государства также высказался о выборах и референдуме. По его словам, он постоянно говорил о том, что очень сложно сделать выборы во время войны из-за безопасности.

"Но не может быть никаких причин, которые останавливают нас в дипломатическом треке. Я не хочу, чтобы мы были обвинены американской стороной, что Россия идет на какой-то компромисс, а Украина не идет. Поэтому я сказал, что мы готовы к выборам, но если во время войны, помогайте нам по ceasefire (прекращение огня - УНИАН)", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина суверенное государство, но она должна находить какой-то компромисс, чтобы не потерять США в переговорном процессе и партнеров.

"Я имею в виду, безусловно, очень важна и позиция, важна позиция Европы. Это относительно выборов. Я просто фиксирую, что мы готовы к этому, и мы готовы сделать с нашей стороны все. Я не держусь за кресло и не буду. Если это помогает нам закончить войну, давайте это делать", - добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский прокомментировал проведение выборов или референдума на оккупированных территориях:

"Что касается референдума, есть сложные вопросы, и я не считаю, что кто-то в нашем государстве, парламентарии и т.д., могут решить все сенситивные такие вопросы. Надо дать возможность народу выбирать, подходит ли это им или не подходит. Но опять-таки еще раз подчеркиваю, это точно не обязательный путь. Просто не обязательный путь. Потому что после подписи президента или кроме подписи президентов, есть ратификация парламентов. Безусловно, ратификация парламента может быть того или иного соглашения. Но если это очень сложное соглашение, я не уверен, что парламентарии готовы к таким решениям".

Он добавил, что есть вещи, которые не так просто решить, поскольку Украина еще не дошла ни до выборов, ни до референдума.

"Давайте сделаем все документы гарантии безопасности, не понимая, что у вас есть четкие гарантии безопасности, как можно делать другой шаг? То есть это важно. Это делает невозможным повторение агрессии со стороны России. Конкретика нужна", - подытожил украинский лидер.

Выборы в Украине - последние новости

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в условиях военного положения любые выборы провести невозможно. По его убеждению, озвученные предложения по выборам являются проблемными, противоречивыми и дискуссионными.

"Некоторые из политических сил заявляли о том, что давайте рассуждать: официально введенное военное положение будет продлено, а выборы нам надо провести. Скажу сразу мою позицию. Она очень проста, логична и основывается на Конституции Украины. На мой взгляд, проведение любых выборов, когда в Украине есть военное положение, невозможно", - отметил Лубинец.

В то же время в Минцифры ответили, возможно ли провести выборы через "Дію". В частности тогда еще министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что на сегодня дискуссия о выборах через "Дію" существует исключительно на уровне публичных обсуждений и не имеет никакой нормативной или технической основы.

"Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал изменения в законы, ЦИК приняла решение, нужно ли это, кто это вообще будет делать. И на сегодняшний момент, кроме какой-то онлайн-дискуссии, работы над этим направлением не происходят", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: