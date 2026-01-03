Юрий Кобзар

Президент Украины пошутил относительно сегодняшних событий в Венесуэле.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что США могли бы решить проблему и с некоторыми другими диктаторами так же, как решили проблему с Николасом Мадуро в Венесуэле. Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время общения с журналистами.

Так, его попросили прокомментировать сегодняшние события в Венесуэле, где американский спецназ провел молниеносную операцию и похитил местного диктатора Николаса Мадуро для дальнейшего суда в США.

"Ну как тут отреагировать? Ну что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, вот так - то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", - сказал Зеленский и рассмеялся.

Захват Мадуро: последние новости

Как писал УНИАН, в США планируют судить Николаса Мадуро за "наркотерроризм", контрабанду наркотиков в Америку и заговор против США. Дело будет рассматриваться в Нью-Йорке.

При этом Трамп уже намекнул, что может заняться проблемами с наркокартелями в Мексике, которые, по его мнению, в этой стране имеют больше власти, чем президент. Кроме того, президент США заинтересовался страданиями кубинского народа.

