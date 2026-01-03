Китайский гороскоп на 2026 год: Тиграм - новые знакомства, Драконам - признание

Составлен гороскоп на 2026 год по востояному календарю. Прогноз раскрывает, как энергия Огненной Лошади будет влиять на каждый знак китайского Зодиака.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Китайский гороскоп 2026 - что ждет каждый знак
Крыса
Энергия Огненной Лошади идеально сочетается с вашей смелостью. С 11 мая, когда Марс вступает в Овен, ваша решимость и смелость будут на высоте, что позволит эффективно справляться с учебными и рабочими задачами. После 2 июня, когда Юпитер переходит в Рак, финансовое положение станет устойчивее, возможно, с поддержкой семьи. Февральские и августовские затмения потребуют контроля над гордостью, чтобы избежать конфликтов. В личной жизни важна честность и мягкость в общении. Поддерживать активность и полноценный сон поможет справиться с давлением и головными болями. Ретроградный Сатурн в конце июля тихо подскажет пересмотреть обязательства.
Бык
Год Огненной Лошади проверит ваши возможности, но в созидательном ключе. После 21 июня, с переходом Марса в Телец, вы будете готовы принимать осознанные решения по финансам, инвестициям и здоровью. В период влияния Раху в июне лучше избегать сделок с недвижимостью и кредитов. Ретроградный Сатурн в конце июля может спровоцировать пересмотр профессиональных планов. В романтических отношениях мелочи создают гармонию больше, чем грандиозные поступки. Обратите внимание на пищеварение и привычки питания. Полное солнечное затмение 12 августа выявит подавленные эмоции в домашней среде.
Тигр
В 2026 году креативность разгорится с новой силой. С 2 августа, когда Марс в Близнецах, вы почувствуете уверенность в общении и в выражении своей позиции. Это время для демонстрации своих талантов. Появятся новые знакомства, но выбирайте друзей осознанно. Затмения марта и августа могут спровоцировать внезапные изменения в работе или перемещениях, поэтому избегайте поспешных решений. В отношениях важно осознанное общение. Следите за балансом между экранным временем и отдыхом для ума. После 19 августа, когда Юпитер перейдет в Ашлешу, исследовательская и творческая деятельность получит позитивный импульс.
Кролик
Год будет эмоционально насыщенным. С 2 июня, когда Юпитер войдет в Рак, возможны расширение семьи и улучшение отношений. Возможен переезд или ремонт. С 18 сентября Марс в Раке может вызвать перепады настроения – важно не перегибать с реакциями. Карьеру усилят лидерские инициативы. В личных отношениях не стоит молчать – делитесь эмоциями. Здоровье улучшится при достаточном питье, здоровом питании и дыхательных практиках. Движение Раху-Кету в ноябре поможет разорвать старые семейные шаблоны.
Дракон
В этот год ваше природное обаяние будет на пике. В последний день октября Юпитер войдет в Льва, и при стабильных усилиях вы получите признание и продвижение. 12 ноября Марс в Льве принесет сильную энергию любви, которую лучше направить в спорт или творчество. В середине года возможны деловые или учебные поездки. Страсть в отношениях будет высокой, но потребуется верность и внимание. Следите за сердцем и спиной. Февральские затмения могут изменить восприятие жизни и привести к новому подходу к ней.
Змея
2026 год принесет практический рост. С переходом Юпитера в Рак партнерство и коммуникация станут основой для карьерных целей. Деньги будут приходить через организованное планирование и терпение. Ретроградный Сатурн в июле потребует пересмотра привычек и заботы о здоровье. Возможны семейные напряжения, но рассудок поможет справиться. В любви важнее откровенные разговоры, чем драма. Сбалансированный образ жизни поможет с пищеварением и кожей. Лунное затмение 3 марта покажет, что действительно важно для души.
Лошадь
В 2026 году нужно поддерживать известное равновесие. Затмения февраля, марта и августа будут испытывать отношения, но честность и справедливость помогут их сохранить. Карьерные возможности вырастут после перехода Юпитера в Рак, но офисная политика потребует тактичности. Марс поможет заявить о себе без агрессии. Возможна важная романтическая связь. В здоровье – внимание к пояснице и почкам, соблюдение баланса работы и отдыха. С 17 мая Сатурн в Ревати облегчит духовное обучение и поиск наставника.
Коза
Придется отказаться от старых способов. Переход Кету в Магху в конце марта повысит духовное сознание и завершит некоторые неудачные дружбы. С июня Юпитер в Раке поможет в обучении, путешествиях и международных контактах. Затмения августа могут вызвать споры в отношениях, но честность поможет их урегулировать. Полезны водные процедуры, самоконтроль и внимание к здоровью. Смена узлов 25 ноября даст шанс освободиться от важной кармической нагрузки.
Обезьяна
Приключенческий дух будет проверен и вознагражден. Марс пересечет знаки огня и воздуха, вызывая желание новых впечатлений. Прямое движение Юпитера в марте и его вход в Рак в июне положительно повлияет на совместные финансы, страхование и совместные проекты. Организуйте налоги и юридические вопросы без откладываний. После движения Юпитера в октябре возможен расцвет любви и брак. Для здоровья бедра, ноги и печень требуют активности и сбалансированного питания. Январь с Марсом в Козероге – время закрепления идей.
Петух
Год Огненной Лошади сфокусирует внимание на обязанностях. Марс в Козероге в январе усилит трудовую дисциплину и поможет стартовать важные проекты. С движением Сатурна с июля произойдет пересмотр личных и профессиональных отношений. Откажитесь от бесперспективных связей. Юпитер в Раке с июня укрепит контракты и партнерства – все соглашения требуют тщательной проверки. Здоровье костей, суставов и зубов требует внимания. После 25 ноября с Раху в Козероге ваш лидерский потенциал возрастет.
Собака
2026 год станет временем полной отдачи и инноваций. С 23 февраля Марс в Водолее побудит реализовать предыдущие проекты, особенно в технологиях, общественной работе и сотрудничестве. Юпитер в Раке с июня поможет достичь баланса работы и личной жизни, а стабильность на работе будет зависеть от вашей последовательности. После августовских затмений круг друзей может измениться. Эмоционально вы будете на грани, но честные разговоры восстановят отношения. Поддерживайте кровообращение и нервную систему с йогой и регулярными упражнениями. Ретроград Сатурна с 27 июля изменит подход к деньгам.
Свинья
Важно сохранять баланс между мечтами и реальностью. Юпитер в марте станет прямым, а с июня войдет в Рак, открывая новые возможности для творчества, любви и учебы. Эти действия будут как солнечный свет для ваших проектов и обучения. С апреля Марс в Рыбах принесет энергию, но возможна путаница, поэтому контролируйте эмоциональные и физические реакции. Прорывы потребуют четких границ в отношениях. Особое внимание уделите ногам, иммунитету и сну. Смена узлов в ноябре поможет справиться с долгой привычкой или зависимостью.