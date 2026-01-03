Китайский гороскоп на 2026 год: Тиграм - новые знакомства, Драконам - признание

Представители знака Бык будут готовы принимать осознанные решения по финансам, инвестициям и здоровью.

Составлен гороскоп на 2026 год по востояному календарю. Прогноз раскрывает, как энергия Огненной Лошади будет влиять на каждый знак китайского Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Китайский гороскоп 2026 - что ждет каждый знак

Крыса

Энергия Огненной Лошади идеально сочетается с вашей смелостью. С 11 мая, когда Марс вступает в Овен, ваша решимость и смелость будут на высоте, что позволит эффективно справляться с учебными и рабочими задачами. После 2 июня, когда Юпитер переходит в Рак, финансовое положение станет устойчивее, возможно, с поддержкой семьи. Февральские и августовские затмения потребуют контроля над гордостью, чтобы избежать конфликтов. В личной жизни важна честность и мягкость в общении. Поддерживать активность и полноценный сон поможет справиться с давлением и головными болями. Ретроградный Сатурн в конце июля тихо подскажет пересмотреть обязательства.

Видео дня

Бык

Год Огненной Лошади проверит ваши возможности, но в созидательном ключе. После 21 июня, с переходом Марса в Телец, вы будете готовы принимать осознанные решения по финансам, инвестициям и здоровью. В период влияния Раху в июне лучше избегать сделок с недвижимостью и кредитов. Ретроградный Сатурн в конце июля может спровоцировать пересмотр профессиональных планов. В романтических отношениях мелочи создают гармонию больше, чем грандиозные поступки. Обратите внимание на пищеварение и привычки питания. Полное солнечное затмение 12 августа выявит подавленные эмоции в домашней среде.

Тигр

В 2026 году креативность разгорится с новой силой. С 2 августа, когда Марс в Близнецах, вы почувствуете уверенность в общении и в выражении своей позиции. Это время для демонстрации своих талантов. Появятся новые знакомства, но выбирайте друзей осознанно. Затмения марта и августа могут спровоцировать внезапные изменения в работе или перемещениях, поэтому избегайте поспешных решений. В отношениях важно осознанное общение. Следите за балансом между экранным временем и отдыхом для ума. После 19 августа, когда Юпитер перейдет в Ашлешу, исследовательская и творческая деятельность получит позитивный импульс.

Кролик

Год будет эмоционально насыщенным. С 2 июня, когда Юпитер войдет в Рак, возможны расширение семьи и улучшение отношений. Возможен переезд или ремонт. С 18 сентября Марс в Раке может вызвать перепады настроения – важно не перегибать с реакциями. Карьеру усилят лидерские инициативы. В личных отношениях не стоит молчать – делитесь эмоциями. Здоровье улучшится при достаточном питье, здоровом питании и дыхательных практиках. Движение Раху-Кету в ноябре поможет разорвать старые семейные шаблоны.

Дракон

В этот год ваше природное обаяние будет на пике. В последний день октября Юпитер войдет в Льва, и при стабильных усилиях вы получите признание и продвижение. 12 ноября Марс в Льве принесет сильную энергию любви, которую лучше направить в спорт или творчество. В середине года возможны деловые или учебные поездки. Страсть в отношениях будет высокой, но потребуется верность и внимание. Следите за сердцем и спиной. Февральские затмения могут изменить восприятие жизни и привести к новому подходу к ней.

Змея

2026 год принесет практический рост. С переходом Юпитера в Рак партнерство и коммуникация станут основой для карьерных целей. Деньги будут приходить через организованное планирование и терпение. Ретроградный Сатурн в июле потребует пересмотра привычек и заботы о здоровье. Возможны семейные напряжения, но рассудок поможет справиться. В любви важнее откровенные разговоры, чем драма. Сбалансированный образ жизни поможет с пищеварением и кожей. Лунное затмение 3 марта покажет, что действительно важно для души.

Лошадь

В 2026 году нужно поддерживать известное равновесие. Затмения февраля, марта и августа будут испытывать отношения, но честность и справедливость помогут их сохранить. Карьерные возможности вырастут после перехода Юпитера в Рак, но офисная политика потребует тактичности. Марс поможет заявить о себе без агрессии. Возможна важная романтическая связь. В здоровье – внимание к пояснице и почкам, соблюдение баланса работы и отдыха. С 17 мая Сатурн в Ревати облегчит духовное обучение и поиск наставника.

Коза

Придется отказаться от старых способов. Переход Кету в Магху в конце марта повысит духовное сознание и завершит некоторые неудачные дружбы. С июня Юпитер в Раке поможет в обучении, путешествиях и международных контактах. Затмения августа могут вызвать споры в отношениях, но честность поможет их урегулировать. Полезны водные процедуры, самоконтроль и внимание к здоровью. Смена узлов 25 ноября даст шанс освободиться от важной кармической нагрузки.

Обезьяна

Приключенческий дух будет проверен и вознагражден. Марс пересечет знаки огня и воздуха, вызывая желание новых впечатлений. Прямое движение Юпитера в марте и его вход в Рак в июне положительно повлияет на совместные финансы, страхование и совместные проекты. Организуйте налоги и юридические вопросы без откладываний. После движения Юпитера в октябре возможен расцвет любви и брак. Для здоровья бедра, ноги и печень требуют активности и сбалансированного питания. Январь с Марсом в Козероге – время закрепления идей.

Петух

Год Огненной Лошади сфокусирует внимание на обязанностях. Марс в Козероге в январе усилит трудовую дисциплину и поможет стартовать важные проекты. С движением Сатурна с июля произойдет пересмотр личных и профессиональных отношений. Откажитесь от бесперспективных связей. Юпитер в Раке с июня укрепит контракты и партнерства – все соглашения требуют тщательной проверки. Здоровье костей, суставов и зубов требует внимания. После 25 ноября с Раху в Козероге ваш лидерский потенциал возрастет.

Собака

2026 год станет временем полной отдачи и инноваций. С 23 февраля Марс в Водолее побудит реализовать предыдущие проекты, особенно в технологиях, общественной работе и сотрудничестве. Юпитер в Раке с июня поможет достичь баланса работы и личной жизни, а стабильность на работе будет зависеть от вашей последовательности. После августовских затмений круг друзей может измениться. Эмоционально вы будете на грани, но честные разговоры восстановят отношения. Поддерживайте кровообращение и нервную систему с йогой и регулярными упражнениями. Ретроград Сатурна с 27 июля изменит подход к деньгам.

Свинья

Важно сохранять баланс между мечтами и реальностью. Юпитер в марте станет прямым, а с июня войдет в Рак, открывая новые возможности для творчества, любви и учебы. Эти действия будут как солнечный свет для ваших проектов и обучения. С апреля Марс в Рыбах принесет энергию, но возможна путаница, поэтому контролируйте эмоциональные и физические реакции. Прорывы потребуют четких границ в отношениях. Особое внимание уделите ногам, иммунитету и сну. Смена узлов в ноябре поможет справиться с долгой привычкой или зависимостью.

Вас также могут заинтересовать новости: