Задержание Мадуро: в Sky News заявили, когда может состояться суд над президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Нью-Йорке должен пройти процедуру оформления по прибытию, а в понедельник вечером, как ожидается, может предстать перед судом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого задержали США, должен прибыть в аэропорт в районе Нью-Йорка, сообщает Sky News со ссылкой на нескольких чиновников.

Также источники рассказали изданию, что в Нью-Йорке Мадуро должен пройти процедуру оформления и будет перевезен в тюрьму Metropolitan Detention Center.

По словам американских чиновников, ожидается, что уже в понедельник, 5 января, самое позднее вечером президент Венесуэлы должен появиться в зале суда.

Издание отметило, что после задержания американскими силами президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были доставлены на борт американского десантного корабля USS Iwo Jima.

Задержание Мадуро: все подробности

Ранее УНИАН сообщал, что в субботу, 3 января, президент США Дональд Трамп начал военную операцию против Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

В столице Венесуэлы городе Каракас прогремели взрывы. США ударили по зданию парламента Венесуэлы. Всего было атаковано по меньшей мере 11 объектов в Венесуэле.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил удары по Венесуэле еще несколько дней назад. О местонахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро сначала не было информации, потом глава Белого дома выложил его фото.

Также мы писали, что генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что США официально выдвинули Николасу Мадуро и его жене обвинения в ряде уголовных преступлений. Бонди добавила, что официально обвинения выдвинуты в Южном округе Нью-Йорка. Их обвиняют "в заговоре с целью наркотерроризма и владения пулеметами и взрывными устройствами против США". По данным CNN, разрешение на задержание Николаса Мадуро президент США дал несколько дней назад.

