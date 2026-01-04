Совбез ООН проведет срочное заседание из-за задержания Мадуро США, - Reuters

В понедельник, 5 января, на заседании Совбеза ООН будет обсуждаться задержание США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Совет Безопасности ООН по запросу Колумбии и при поддержке России и Китая соберется в понедельник, 5 января, чтобы обсудить захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами Америки, сообщает Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от дипломатов.

Издание отмечает, что заседание совета состоит из 15 членов. Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада в субботу, 3 января, написал письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудил действия США и назвал события в Венесуэле "колониальной войной".

"Это колониальная война, направленная на уничтожение нашей республиканской формы правления, свободно избранной нашим народом, и на установление марионеточного правительства, которое позволит разграбить наши природные ресурсы, в частности крупнейшие в мире запасы нефти", - заявил Монкада.

По словам посла Венесуэлы в ООН, США нарушили Устав ООН и он процитировал некоторые строки:

"Все члены воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства", - отметил Монкада.

Издание добавило, что представитель Генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик отметил, что военные действия, произошедшие ночью, представляют "опасный прецедент".

Задержание Мадуро США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро вывели из самолета в аэропорту Нью-Йорка в сопровождении большого количества работников спецслужб. Вероятно, также с ним была и жена. Как сообщил американский журналист Sky News Джеймс Мэтьюз, Мадуро был с покрытой головой, на руках были наручники, а на ногах - цепи. Также журналист добавил, что вероятно, президент Венесуэлы был босым.

Также мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что переходный период в Венесуэле, который объявил президент США, мог бы обеспечить оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес Уррутия. В 2024 году его партия сообщала, что именно его избрал народ Венесуэлы новым президентом, а не Мадуро. Макрон отметил, что ведет обмен информацией с "партнерами в регионе".

