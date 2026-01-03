В ООН отреагировали на похищение президента Венесуэлы американцами

Говорят, что очень "глубоко" обеспокоены.

Операция США по похищению и вывозу из страны диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро "создает опасный прецедент". Об этом заявила пресс-служба генсека ООН в комментарии Reuters.

"Это развитие событий создает опасный прецедент. Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного уважения - всеми - к международному праву, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются", - заявили в пресс-службе.

По словам дипломатов, Венесуэла и Колумбия при поддержке России и Китая подали запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за американской спецоперации в Венесуэле и свержения режима Николаса Мадуро. На текущий момент заседание еще не запланировано.

Как отмечает Reuters, Совет Безопасности ООН уже дважды за последнее время - в октябре и декабре - собирался на обсуждение ситуации вокруг Венесуэлы.

Операция США в Венесуэле: реакция мира

Как писал УНИАН, арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом вызвал резкую негативную реакцию со стороны союзников Венесуэлы. Россия осудила операцию как акт вооруженной агрессии, нарушение суверенитета и призвала к диалогу без внешнего вмешательства. Дмитрий Медведев саркастически назвал ее "блестящим примером американского миротворчества", подчеркнув необходимость ядерного оружия для защиты от подобного. Российские провоенные блогеры впали в истерику - от восхищения эффективностью США до опасений, что аналогично могут похитить Путина.

Позицию России в целом поддержали Иран, Китай и Колумбия. Европейский Союз, не признавая легитимность Мадуро, призвал к сдержанности, соблюдению международного права и мирному переходу власти, внимательно следя за ситуацией. В США сенаторы обеих партий критиковали операцию как неконституционную или незаконную войну без одобрения Конгресса.

Украина положительно отреагировала на событие: министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что режим Мадуро нарушал права народа, а Украина не признавала его легитимности и поддерживает демократические принципы. Президент Владимир Зеленский намекнул, что если так можно поступать с диктаторами, то США знают, кого брать следующим (имея в виду Путина).

