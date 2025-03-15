Важно знать, что входит в трудовой стаж.

В Украине для выхода на пенсию нужно накопить определенное количество лет стажа. До 2004 этого насчитывался трудовой стаж. Для этого было достаточно записей в Трудовой книжке про период работы человека.

Однако уже с 1 января 2004 года начислять начали уже страховой стаж.

Сегодня рассмотрим, что входит в трудовой стаж для начисления пенсии в Украине. Ранее мы рассказывали, кто имеет право на льготный проезд для пенсионеров в Украине.

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Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова объяснила УНИАН, как считается трудовой стаж для выхода на пенсию и что туда входит.

"Для человека лучше, если в период с 1 июля 2000 года до 1 января 2004-го за него уже платили страховые взносы, что отражается в справке формы ОК-5, и он может это доказать Пенсионному фонду. Но, если у человека есть запись в трудовой книжке и при этом за него в течение этого периода не платили страховые взносы, то в большинстве случаев через суд можно добиться зачисления такого стажа для дальнейшего исчисления размера пенсии", - отметила Воронкова.

Как она добавила, если у человека есть запись в трудовой книжке с 2004 года, но недобросовестные работодатели не уплатили страховые взносы, то это стаж ПФУ ему не засчитает. Единственный выход в этом случае это обратиться в суд и добиваться зачисления стажа.

Что входит в трудовой стаж в Украине, а что - нет

Стоит знать, входит ли служба в армии в трудовой стаж в Украине. К счастью, она засчитывается вне зависимости от года службы, тогда как работа, учеба в техникумах, колледжах и высших учебных заведениях засчитываются только, если записи были внесены в Трудовую книжку до 2004 года.

Кроме того важно понимать, что не входит в трудовой стаж.

"В трудовой стаж не входят периоды трудовой деятельности, сведения о которых не внесены в Трудовую книжку. Если лицо работало, но таких сведений в Трудовой книжке нет, то зачислить такой стаж можно на основании уточняющих справок или актов-сверок, или через комиссию", - объяснила Воронкова.

Отдельно рассмотрим, входит ли инвалидность в трудовой стаж в Украине. Раньше, до 1 января 2004 года, считалось все время, которое человек был на пенсии по инвалидности, если она наступила вследствие профессионального заболевания или несчастного случая на производстве. Сейчас же, получение лицом пенсии в связи с инвалидностью засчитывается в страховой стаж.

Также в трудовой стаж входит время службы в армии СССР или ВСУ. Адвокат рассказала, идет ли трудовой стаж опекунам.

"В Украине есть такое понятие как лицо, осуществляющее социальный уход, и именно такому лицу должны начислить трудовой стаж, если предоставление такой социальной услуги было официально оформлено. Поскольку этот уход занимает много времени, лицу должны выплачивать за него компенсацию. Такая деятельность входила в трудовой стаж. Социальный уход оформляется за лицом с инвалидностью, а также за пенсионером, который по заключению медиков нуждается в постороннем уходе", - объяснила Воронкова.

По ее словам, сейчас после оформления социального ухода за лицо, которое будет предоставлять услуги по уходу, орган соцзащиты должен платить страховые взносы, и период их уплаты идет в страховой стаж.

Касательно того, входит ли больничный в трудовой стаж - Украина сейчас включает в страховой стаж все время официального трудоустройства. Таким образом туда входят и больничные, и отпуск.

Считается ли ФОП в трудовой стаж

Как рассказала адвокат, от ФОП в разный период времени требовали различные документы для подтверждения их статуса и зачисления периода работы человека в стаж для назначения пенсии.

"К примеру, было время, когда им достаточно было патента, чтобы подтвердить деятельность ФОП, и этот документ понадобится для подтверждения трудового стажа. Основным же критерием по которому период деятельности ФЛП может быть зачислен в страховой стаж - это уплата взносов", - сказала Воронкова.

По ее словам адвокаты часто сталкиваются с тем, что у людей, которые были ФОПами в 1995-1998 годах и достигли пенсионного возраста, возникают проблемы, так как ПФУ не хочет засчитывать им трудовой стаж. При этом у таких людей уже нет документов, которые подтвердили бы их деятельность, уплату налогов, а в самой налоговой такие данные могут не подтягиваться.

Если физическое лицо-предприниматель в период своей деятельности платил страховые взносы, то это время должны ему засчитать как страховой стаж.

В каких странах учитывается трудовой стаж Украины

Адвокат Ольга Брус отдельно объяснила, учитывается ли трудовой стаж Украины в других странах. Она отметила, что все зависит от того, подписала ли соответствующий договор Украина с другим государством.

На данный момент наша страна подписала соглашения по социальному обеспечению только с девятью странами Европы:

Латвией;

Испанией;

Словакией;

Литвой;

Чехией;

Польшей;

Болгарией;

Португалией;

Эстонией.

"Только в этих странах трудовой стаж, заработанный в Украине, учитывается при начислении пенсии. Стаж, приобретенный в Украине, в этих девяти европейских государствах могут учесть только в том случае, если там украинец будет иметь какой-то официальный статус, к примеру, беженца или лица, имеющего право на временное проживание" - добавила Брус.

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