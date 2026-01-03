Как удалить жирные пятна с разной ткани: эксперты объяснили, что для этого нужно

Для удаления стойких пятен надо действовать на некоторых вещах осторожно.

Жирные пятна на одежде не являются признаком того, что вашим любимым вещам пришел конец. Несмотря на то, что их может быть сложнее удалить и это может занять больше времени, от жирных пятен можно избавиться с разной ткани. Об этом пишет издание martha stewart, которое рассказало, как очистить любимые вещи от неприятных следов.

Кашемир

Чтобы удалить жирное пятно с кашемира, необходимо действовать осторожно.

"Эта ткань деликатная и плохо реагирует на трение или нагрев", - объяснил основатель и дизайнер Tapered Menswear Скотт Либенберг.

Видео дня

Для этого вам нужно промокнуть пятно сухим бумажным полотенцем, но не тереть его. Далее посыпьте пятно кукурузным крахмалом или тальком, оставьте на час или больше.

"Смешайте теплую воду с небольшим количеством детского шампуня или моющего средства для шерсти, окуните в смесь чистую ткань и осторожно промокните загрязненный участок", - рекомендует Либенберг.

Промойте водой и положите сушиться.

Вельвет

Несмотря на то, что вельвет является привередливым материалом, его текстура означает, что жир может застревать в нем.

"Начните с промокания пятна чистой тканью", - говорит Либенберг.

Далее посыпьте пятно пищевой содой или кукурузным крахмалом и оставьте на час. С помощью зубной щетки счистите порошок по направлению волокон ткани.

"Смешайте мягкое моющее средство с теплой водой и промокните участок тканью", - отметил Либенберг.

После чего промойте чистой водой.

"Если остались следы, промокните их разведенным белым уксусом", - посоветовал эксперт.

Затем дайте высохнуть на воздухе и слегка почистите щеткой, чтобы освежить текстуру.

Хлопок

Удаление жирного пятна с хлопковой одежды в основном занимает целую ночь, объясняет соучредитель и главный директор по продукции компании Steamery Фрей Левенгаупт.

Сначала промокните как можно больше свежего жира бумажным полотенцем.

"После этого посыпьте пятно картофельным крахмалом или пищевой содой - оба эти средства прекрасно вытягивают масляные остатки. В идеале оставьте на ночь, чтобы порошок успел впитать жир", - подчеркнул Левенгаупт.

На следующий день осторожно счистите порошок. Смочите пятно водой и постирайте как обычно.

"Если пятно осталось, можно нанести немного моющего средства для посуды или даже шампуня непосредственно на пятно, оставить на некоторое время, а затем постирать снова. Микрофибра или хлопчатобумажная ткань идеально подходят для вытирания излишков мыла или порошка во время этого процесса", - добавил эксперт.

Деним

Удаление жирного пятна с денима напоминает метод для хлопка.

Для этого промокните излишки жира бумажным полотенцем. Посыпьте пятно большим количеством пищевой соды или картофельного крахмала. Оставьте на ночь, чтобы жир впитался.

"На следующий день помассируйте пятно зубной щеткой, мягкой щеткой или тканью. Это поможет проникнуть в толстую ткань джинсовой ткани", - говорит Левенгаупт.

После чего замочите и постирайте как обычно.

Другие советы экспертов по домашним делам

Ранее сантехник объяснил, как удалить известковый налет в унитазе в домашних условиях. По его словам, есть несколько способов, как можно попробовать оттереть эти пятна самостоятельно, не вызывая мастеров.

Также ученые рассказали, как приготовить прозрачный лед дома. Они отметили, что прозрачный лед изготавливается из обычной воды, однако разница заключается в процессе замораживания.

Вас также могут заинтересовать новости: