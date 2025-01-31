Украинцы, которым не хватает стажа для получения пенсии, или в других случаях, могут его "докупить". Рассказываем, сколько стоит купить стаж в трудовую книжку в 2025 году и что для этого нужно.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая будет пенсия, если стаж 20 лет.
Кто может купить пенсионный стаж
В 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно накопить 32 года стажа. Однако не у всех это получается, поэтому Пенсионный фонд Украины предлагает стаж "докупить".
Кто может купить стаж в трудовую книжку для пенсии:
- те, кто работает за рубежом, но хочет получать пенсию в Украине;
- те, кто собирается выйти на пенсию, но им не хватает стажа для ее получения;
- те, у кого низкий уровень официального дохода и они хотят увеличить размер пенсии.
Сделать это могут украинцы в возрасте от 16 лет - как застрахованные, так и незастрахованные, покупать стаж можно как для себя, так и для другого человека, если он не пенсионер.
Как купить стаж для пенсии в Украине и сколько это стоит в 2025 году
Чтобы купить страховой стаж в Украине, Пенсионный фонд предлагает заключить договор - о добровольном участии в системе пенсионного страхования.
Это можно сделать онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Как купить трудовой стаж по этой схеме:
- зайти в личный кабинет ПФУ - для этого нужна будет квалифицированная электронная подпись, Дія.подпись или с помощью системы GOV.ID;
- зайти в раздел "Коммуникация с ПФУ" и нажать "Договор на добровольное участие";
- внести данные того, в пользу кого будут поступать взносы в ПФУ (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения);
- если человек будет платить за себя взносы, то нажать "Желаю платить взносы за себя" и указать необходимую информацию;
- дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные.
Далее нужно нажать кнопку "Підписати і сплатити" и подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Взносы можно оплатить через "Portmone" или платежное поручение.
Периодичность и размер оплаты человек определяет самостоятельно.
Чтобы посчитать, сколько стоит купить стаж в Украине, нужно отталкиваться от минимальной заработной платы по стране. В 2025 году она составляет 8 000 грн. Минимальный страховой взнос - это 22% от минимальной зарплаты, то есть, 1760 грн/месяц.
Сумма взноса будет зачисляться за месяц, когда средства поступили на счет ПФУ. Проверить, что взнос был зачислен и количество дней стажа, можно также личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.