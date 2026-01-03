Хайпуют заслуженно: эксперт назвал 5 захватывающих туристических локаций в Европе

Все эти места занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Европа имеет наибольшую в мире концентрацию исторических и природных памятников, в частности больше всего объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на свою историческую важность, не все их можно порекомендовать туристам.

Как пишет туристический эксперт Тед Торнгилл на страницах Independent, Рим или греческий остров Санторини переполнены посетителями, британский Стоунхендж на самом деле совсем не впечатляет вблизи, а археологический комплекс Помпеи может быть интересен только любителям истории.

Если же говорить о местах, лишенных указанных недостатков, то автор публикации рекомендует обратить внимание на пять фигурантов списка ЮНЕСКО, оправдывающих ажиотаж вокруг них.

Видео дня

Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия

Парк состоит из 16 террасированных озер с аквамароновой водой, которые простираются через узкую известняковую долину и перетекают друг в друга через 90 водопадов. Купаться в озерах запрещено, но это идеальное место для прогулок и инстаграмных селфи.

Метеора, Греция

Это был бы просто интересный пример ветряной и водной эрозии скал из песчаника, если бы на вершинах 400-метровых останцев люди не построили свои монастыри. Эти невероятные каменные столбы в центре материковой Греции образовались в течение 30 миллионов лет и были просто интересным элементом природного ландшафта, пока в XI веке на них не начали селиться монахи. Всего было построено 24 монастыря, 6 из которых действуют сегодня.

Альгамбра, Испания

Дворцовый комплекс в южном регионе Гранада расположен на высоте более 700 метров и насчитывает более 700 лет истории. Это один из самых интересных памятников арабского господства в Испании. Кроме бесспорно впечатляющего убранства и пышных садов, комплекс интересен своими невероятными для Средних веков инженерными решениями, которые даже сегодня вызывают восхищение.

Мон-Сен-Мишель, Франция

Один из самых удивительных примеров европейской архитектуры и градостроительства в целом. Это большой монастырский комплекс, построенный между XI и XVI веками на 80-метровой скале. И самое интересное, что эта скала находится на затопляемой во время морских приливов отмели на расстоянии 400 метров от побережья. Из-за этого дважды в сутки монастырский комплекс превращается в остров.

Старый город Дубровник, Хорватия

Это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов планеты. Его вполне заслуженно называют "Жемчужиной Адриатики". Город чудом, хотя и не без частичных разрушений, пережил землетрясение 1667 года и Хорватскую войну за независимость в 1990-х годах.

Другие интересные туристические локации

Как писал УНИАН, в Португалии, за пределами популярных Лиссабона и Порту, расположено малоизвестное село Каштелу-Нову, которое получило международное признание Всемирной туристической организации ООН как одно из лучших туристических сел мира благодаря сохранению культурного и природного наследия, безопасности и устойчивому развитию.

Также мы рассказывали о намерении правительства Чили создать национальный парк Кейп-Фруард. Речь идет о почти 200 тысячах гектаров дикого побережья, лесов, болот и богатого животного мира.

Вас также могут заинтересовать новости: