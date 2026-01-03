Венесуэла никогда не станет колонией ни одного государства - вице-президент Родригес

Вице-президент, а теперь временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Венесуэла готова к отношениям с администрацией Трампа в рамках законодательства.

В субботу, 3 января, Делси Родригес приняла присягу как новый президент Венесуэлы. Однако, как отмечает The New York Times, сторонники Николаса Мадуро, включая ее саму, по-прежнему считают его законным лидером страны.

Издание отмечает, что Родригес неоднократно заявляла, что Мадуро является "единственным президентом" Венесуэлы. Кроме этого, в тексте на венесуэльском государственном телевидении ее называли вице-президентом.

"В этой стране есть только один президент, и его имя - Николас Мадуро Морос", - сказала Родригес под бурные аплодисменты.

Видео дня

При этом, по ее словам, Венесуэла готова к уважительным отношениям с администрацией Трампа, но только в рамках международного и венесуэльского законодательства.

"Это единственный тип отношений, который я могу принять после того, как они напали и военным путем атаковали нашу любимую страну", - сказала Родригес.

В публикации указывается, что временный президент Венесуэлы Делси Родригес продемонстрировала силу и единство в прямом эфире, выступив перед нацией в окружении влиятельных военных чиновников и других ключевых правительственных лидеров, когда она осуждала действия США.

Добавляется, что когда Родригес представляла каждое лицо в прямом эфире, они кивали ей в знак уважения, а она требовала признать Мадуро законным президентом Венесуэлы.

"Если есть что-то, в чем венесуэльский народ и эта страна уверены, то это то, что мы никогда больше не будем рабами, что мы никогда больше не будем колонией какой-либо империи, независимо от ее характера", - заявила Родригес.

Операция США против Венесуэлы: последние подробности

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Америка будет "управлять" Венесуэлой, пока там на стабилизируется политическая ситуация после свержения режима Николаса Мадуро. Глава Белого дома не стал скрывать, что его интересует нефть в Венесуэле. Трамп пообещал, что сделает народ Венесуэлы "богатым, независимым и безопасным". В то же время, он пригрозил продолжением военной операции, если Венесуэла не пойдет на сотрудничество.

Также мы писали, что Трамп опубликовал в своей соцсети фото Мадуро на борту авианосца, который направляется в Нью-Йорк. Глава Белого дома поделился, что США тщательно готовились к операции по захвату Мадуро. Он добавил, что даже была построена точная копия его дома. Отмечается, что операцию изначально планировали провести на несколько дней раньше, но перенесли из-за погоды. Есть предположение, что в правительстве Венесуэлы был агент США, который помогал в отслеживании передвижения президента Венесуэлы.

Вас также могут заинтересовать новости: