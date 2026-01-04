Пернатый гигант размером с самолет: биолог рассказал о крупнейшей птице в истории

Размах крыльев аргентависа мог достигать от 5 до 7 метров.

Большинство людей считает, что полет неотделим от легкости. Тем не менее, среди птиц были настоящие гиганты. Около шести миллионов лет назад над территорией современной Аргентины летала птица размером с небольшой самолет.

Эволюционный биолог Скотт Трэверс в своем материале для Forbes рассказал о птице под названием аргентавис (Argentavis magnificens). Это одна из крупнейших известных науке летающих птиц за всю историю Земли.

Что известно об аргентависе

Биолог поделился, что аргентавис жил в позднем миоцене, примерно шесть-восемь миллионов лет назад. Этот вид принадлежал к вымершей группе крупных хищных птиц Teratornithidae.

Видео дня

Интересно то, чо аргентавис удивительно хорошо изучен. Ученые изучали кости крыльев этой птицы, элементы ее лам и окаменелости плечевого пояса. На основе полученных данных палеонтологи реконструировали эту удивительную птицу.

В одном из исследований 2007 года говорится о том, что размах крыльев аргентависа мог достигать от 5 до 7 метров. Это птица с самыми широкими крыльями в истории науки.

Также ученые предполагают, что аргентавис весил около 70-80 килограммов. Представители этого вида были тяжелее любой летающей птицы в истории.

Трэверс отметил, что аргентавис определенно не был неуклюжей птицей. Ученые считают, что эта птица проводила много времени на суше, передвигаясь по открытым равнинам.

Одно из исследований 2013 года показало, что аргентавис, скорее всего, был оппортунистическим плотоядным животным и падальщиком. Эта птица могла охотиться на мелкую и среднюю добычу.

Как летал аргентавис

Биолог подчеркнул, что аргентавис был неспешной и спокойной птицей. Она редко взлетала и питалась всего несколько раз в день.

Кроме того, исследование 2022 года показало, что аргентавис не часто взмахивал своими крыльями во время полета. Грудные мышцы птицы были относительно скромными для ее размера.

Ученые выяснили, что аргентавис не мог бы поддерживать длительные периоды активного полета, как это делают более мелкие птицы. Вместо этого представители этого вида были мастерами парящего полета.

Трэверс добавил, что аргентавис мог преодолевать огромные расстояния, теряя очень мало высоты, подобно современному планеру. Согласно различным исследованиям, птица могла летать со скоростью около 60-70 км/ч.

Интересно то, что взлет для аргентависа был далеко не самой простой задачей. Птица не могла просто взмахнуть крыльями и подняться с ровной поверхности.

Основываясь на биомеханических моделях, а также на данных о современных существующих птицах, которые служат аналогами, ученые предполагают, что аргентавис мог использовать несколько вероятных стратегий взлета, включая взлет с наклона, использование встречного ветра и взлет при высокой температуре воздуха.

Какие птицы самые быстрые в мире

Ранее в BBC Wildlife Magazine назвали 10 самых быстрых птиц в мире. Они развивают настолько высокую скорость, что за ними почти невозможно угнаться.

Самой быстрой птицей в мире является сапсан. В пикировании эта птица может развивать скорость свыше 380 км/ч, атакуя добычу в воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости: