Будут ли сильные магнитные бури 4 января: прогноз ученых (график)

После 3 января магнитная буря ослабевает.

Высокоскоростной поток из корональной дыры, который вызвал магнитные бури 3 января, уже ослабевает. По прогнозу Британской геологической службы, сегодня сильной магнитной бури уже не будет.

Как сообщается, 1 января на Солнце произошел выброс корональной масы, который может повлиять на нашу планету 4 и 5 числа, но это будут кратковременные периоды.

В целом гуомагнитная ситуация сегодня и завтра ожидается спокойной с недолгими периодами магнитных бурь уровня G1.

Магнитные бури G1 - что важно знать

Магнитные бури уровня G1 относятся к слабым геомагнитным возмущениям и возникают из-за потоков заряженных частиц от Солнца, чаще всего после вспышек или выбросов корональной массы.

Такие бури фиксируются довольно часто и, как правило, не представляют серьёзной угрозы для техники и здоровья. Возможны незначительные колебания в работе радиосвязи, слабые помехи в навигационных системах и незначительные изменения напряжения в энергосетях высоких широт.

У метеочувствительных людей такие периоды могут сопровождаться лёгкой усталостью, головной болью или нарушением сна. В то же время именно при бурях этого уровня иногда наблюдаются полярные сияния в приполярных регионах.

