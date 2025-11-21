Орбан боится поражения на выборах и готовит экономику Венгрии к кризису, - Bloomberg

Инвесторы указывают, что Орбан может прибегать к политическим манипуляциям.

В апреле следующего года в Венгрии должны состояться парламентские выборы. Премьер-министр страны Виктор Орбан, чья партия, согласно опросам, значительно уступает оппозиции, неожиданно для всех завел разговор о предстоящем кризисе в экономике Венгрии и необходимости поддержки со стороны США, передает Bloomberg.

Недавно Орбан заявил, что Венгрии понадобится от 10 до 20 миллиардов долларов для обеспечения финансовой стабильности. Он даже провел параллели с Аргентиной, которая получила спасательный круг от президента США Дональда Трампа в размере 20 миллиардов долларов. Орбан заявил, что правительства и центральные банки Венгрии и США могут "активировать" несколько видов помощи, не озвучивая деталей.

Однако аналитики, которых цитирует Bloomberg, заявляют, что пока нет необходимости в каком-либо немедленном пакете помощи для венгерской экономики, которая оценивается в 220 млрд долларов.

Подготовка Орбана к краху финансовых рынков озадачивает инвесторов, которые не понимают, чего ждать дальше. Они получают выгоду от исторического роста стоимости активов страны, который происходит, в частности, за счет ожиданий, что Орбан проиграет выборы. Инвесторы надеются, что победа оппозиции поможет Венгрии восстановить доступ к большим объемам финансирования со стороны Европейского Союза.

По результатам некоторых опросов, правящая партия Венгрии отстает от оппозиции на двузначное число. А новое оппозиционное движение Tisza во главе с Петером Мадьяром делает ставку в предвыборной программе на стагнацию экономики Венгрии.

Таким образом, разговоры Орбана о потенциальной помощи США могут быть частью его антикризисной риторики, направленной на противодействие проевропейской оппозиции, считает старший валютный стратег Monex Europe.

"Разрекламированный "финансовый щит США" функционирует как политический инструмент, а не как экономическая необходимость, - сказал ван дер Лаан. - Хотя Венгрия остается платежеспособной страной со стабилизированными текущими счетами, фактической точкой трения является растущий бюджетный дефицит из-за расходов в избирательный год".

Bloomberg отмечает, что тем не менее, Венгрия не имела проблем с финансированием, а ее бюджетный дефицит на 2026 год, который Орбан прогнозирует на уровне 5% от ВВП, меньше, чем ожидаемый дефицит в Румынии и Польше.

Однако трехлетний период почти нулевого экономического роста в Венгрии вызывает беспокойство, и агентство S&P Global Ratings присвоило негативный прогноз суверенному кредитному рейтингу страны (рейтинг Венгрии BBB- и без того является самым низким, не относящимся к категории "мусорных").

Орбан описал потенциальную помощь от США как способ уменьшить зависимость от ЕС, ведь блок, ссылаясь на коррупцию и проблемы с соблюдением верховенства права в стране, отказался предоставить Венгрии финансирование на сумму в миллиарды евро.

Он также неоднократно изображал международных банкиров как страховщиков, одновременно представляя себя гарантом стабильности против глобальных рисков, включая войну России в Украине.

"Согласно логике банкиров, они хотят забрать у людей больше денег в пользу якобы более широкой макроэкономической и финансовой стабильности", - сказал Орбан в эфире общественного радио. Премьер-министр заявил, что он сосредоточен на благосостоянии венгров, а не на "цифрах".

Впрочем, Рафаэлла Тенкони, старший экономист Wood & Co., сказала, что разговоры о кризисе - это лишь предвыборная риторика.

"Выборы вызывают сильную поляризацию, поэтому определенное влияние результатов на рынок вероятно, но, учитывая текущую ситуацию, я не ожидаю турбулентности накануне выборов", - сказала она.

Есть прецедент, когда выборы в Венгрии вызвали валютную турбулентность. Расходы на предвыборную кампанию во время предыдущих парламентских выборов в 2022 году способствовали падению форинта до рекордно низкого уровня, хотя тогда Орбан сталкивался с гораздо менее мощной оппозицией, чем сейчас.

Конфликты Орбана внутри Венгрии и в пределах ЕС

Проблемы Орбана с местным Центробанком были связаны с попытками его правительства заставить регулятор снизить учетную ставку. Тогдашний глава Центробанка Михай Варга до этого много лет занимал кресло министра финансов в правительстве Орбана. На посту главы регулятора Варга решительно отвергал требования Орбана уменьшить учетную ставку.

Внутри ЕС Орбан является наиболее последовательным и жестким критиком предоставления Украине финансовой поддержки Европы для противодействия российской агрессии. Недавно он воспользовался коррупционным скандалом вокруг компании "Энергоатом", чтобы оправдать свою пророссийскую позицию. Орбан постоянно возлагает на Украину и Европу ответственность за войну.

