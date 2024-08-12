Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики, сообщила пресс-служба Минэнерго.

За указанную сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах восточного фронта – Покровском.

Кроме замминистра к указанной сделке были привлечены несколько сообщников по энергетической отрасли, за что все задействованные лица будут привлечены к ответственности.

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Министерство безотлагательно внесло представление в Кабинет Министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня.

Очистка энергетики от любых коррупционных проявлений – один из приоритетов нашей работы. Министерство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и другими правоохранительными органами в целях полного искоренения коррупции в энергетической отрасли.

Фигуранты производства уведомлены о подозрении, в настоящее время продолжаются следственные действия.

Минэнерго тесно сотрудничает со следствием по обеспечению объективного расследования и установления всех обстоятельств правонарушения.