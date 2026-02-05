Бизнес раскритиковал ребрендинг 'Укрпочты': лучше бы установили больше почтоматов

Бизнесмен подчеркнул, что новый логотип не решит логистических проблем "Укрпочты".

Владелец сети магазинов "Медтехника" Алексей Давиденко раскритиковал ребрендинг "Укрпочты" и заявил, что вместо нового логотипа государственный оператор должен был бы инвестировать в почтоматы, автомобильную доставку и сервисы, которые уже много лет предлагает его главный конкурент.

Как сообщил бизнесмен на своей странице в Facebook, в 2025 году его компания заплатила за доставку по Украине 7,1 млн грн. Из этой суммы 7 млн грн получила "Новая почта" и только 100 тыс. грн "Укрпочта".

Таким образом, по его словам, 98% логистического бюджета его бизнес вынужден отдавать частным компаниям и только 2% государственному оператору.

"В первую очередь мне, как корпоративному клиенту, нужно, чтобы "Укрпочта" обеспечила весь спектр логистических услуг, которые с легкостью закрывает их главный конкурент", - отметил Давиденко.

Он отметил, что 140 таких клиентов, как он, могли бы принести "Укрпочте" дополнительный 1 млрд грн дохода и, по его словам, таких бизнесов в Украине тысячи.

"Я был бы счастлив, если бы "Укрпочта" составила реальную конкуренцию гегемонии "Новой Почты", потому что настоящая конкуренция рождает не только лучшее качество, но и лучшие цены для нас - клиентов", - отметил бизнесмен.

Давиденко считает, что вокруг нового логотипа "Укрпочты" компания с минимальными затратами действительно создала информационный повод и бурное обсуждение, но ключевые вопросы бизнеса остались неизменными: сможет ли государственный почтовый оператор в 2026 году забрать часть интернет-заказов, которые "Новая Почта" доставляет в почтоматы жилых домов, а также выполнить сборные адресные грузы с товаром для сетевых магазинов, как и десятки тысяч адресных доставок крупногабаритных товаров клиентам на дом.

"Поможет ли новый логотип решить хоть один из этих вопросов? Потому что я очень хочу поддержать государственного почтового оператора и отдать вам в 2026 году свой бюджет на логистические услуги по территории Украины. Поэтому вместо новой айдентики найдите лучше механизм, как улучшить сервисы и отнять у конкурентов долю рынка. Потому что с этим логотипом или с предыдущим, доля логистических услуг для моей компании от "Укрпочты" остается в пределах погрешности", - добавил он.

Ребрендинг "Укрпочты" - что известно

Напомним, что в свой 32-й день рождения, 2 февраля, государственная компания "Укрпочта" провела ребрендинг и обновила логотип и фирменный шрифт, которые "усилили украинскую идентичность".

В новом бренде символ присутствия на карте ("пин") уступил место почтовому рожку в форме буквы "У".

По данным системы закупок Prozorro, новый логотип для "Укрпочты" стоил 600 тыс. грн.

Часть людей возмутило, что государственная компания тратит средства на ребрендинг, когда якобы большое количество отделений почтового оператора в плохом состоянии и требует ремонта, а работникам платят маленькие зарплаты.

Как писал УНИАН, в декабре 2025 года "Укрпочта" начала аукционы по продаже более 700 автомобилей на "Прозорро.Продажи". Среди лотов были как музейные раритеты, так и рекордсмены пробега.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" выставила на продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, которые использовались работниками почты в середине 20 века для охраны.

