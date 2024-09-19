"Дракон", "Паляниця" и управляемая авиабомба: ТОП-10 главных новинок украинского ВПК

2024-й стал годом наращивания военного производства, когда были представлены важные разработки отечественного ВПК. Выбрать наиболее значимые из них - задача достаточно нетривиальная. Впрочем, УНИАН попытался составить свой ТОП-10 военных новинок.

В последние годы производство оружия в Украине постоянно растет. Так, в прошлом году показатели увеличились в три раза.

"И за первые восемь месяцев этого года мы нарастили производство еще в два раза от 23-го", - заявил во время недавней пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Среди наиболее впечатляющих достижений - рост производства БПЛА. Как заявил бывший министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, в этом году Украина изготовит "значительно больше" одного миллиона FPV-дронов, которые являются критически важным элементом в войне.

Видео дня

А по словам президента Зеленского, в июле наши бойцы применили даже больше дронов, чем РФ. Это очень позитивная новость, особенно с учетом того, что украинская оборонка, в общем, имеет значительно меньшие возможности серийного производства.

Несмотря на санкции, РФ активно производит снаряды, БМП, танки и самолеты. А по данным главы ГУР Кирилла Буданова, россиянам удалось в несколько раз увеличить производство управляемых авиабомб, которые и раньше создавали огромную проблему для наших войск на линии фронта.

Тем не менее, украинское военное производство также не стоит на месте, и, похоже, за последний год отечественный ВПК сделал качественный скачок. Конечно, не без помощи западных союзников. УНИАН составил собственный список из 10 самых громких украинских разработок, о которых украинское сообщество узнало в текущем году.

"Паляниця" - гибридное оружие для негибридной войны

Среди крупнейших достижений украинских защитников - удары по российским НПЗ. В августе западные аналитики сообщили, что с начала года ВСУ более 60 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия и инфраструктуру на территории России и в оккупированных Крыму и Луганске.

Это серьезный удар по экономике россиян. Москве даже пришлось ввести эмбарго на экспорт бензина до конца года (хотя этому способствовали и другие факторы). Также эксперты фиксировали подорожание топлива в Российской Федерации.

Именно поэтому Украине крайне нужно больше дальнобойного оружия, и оборонка постоянно создает что-то новое в этом направлении. Так, в августе украинские военные впервые ударили по россиянам новой ракетой-дроном "Паляниця".

Она сочетает в себе аэродинамические возможности и автономные системы управления БПЛА с мощностью и скоростью ракеты. "Паляниця" может выполнять сложные маневры, достигать высоких скоростей и точно поражать цель.

Официальная информация достаточно ограничена, но кое-что все же известно. В частности, что ракета оснащена турбореактивным двигателем AI-PBS-350 совместной украинско-чешской разработки. Сам дрон запускают с наземной установки.

По данным военного аналитика Алексея Гетьмана, ракета преодолевает расстояние до 700 км и может нести взрывчатку более 100 кг. Ее скорость составляет более 500 км/ч. Таким образом, в зоне поражения находятся как некоторые НПЗ, так и около 20 российских военных аэродромов, в частности "Саваслейка", находящийся в Нижегородской области.

Стоит "Паляниця" менее одного миллиона долларов. Может показаться, что цена все же слишком большая, однако это не совсем так. Дело в том, что подобные дальнобойные системы - это всегда дорогое "удовольствие".

Для понимания, стоимость одной крылатой ракеты Storm Shadow составляет около 2,5 млн долларов, а российский противокорабельный "Оникс" оценивают в 3 млн долларов США. На их фоне "Паляниця" не выглядит такой уж дорогой.

Поэтому можно говорить о "бюджетном" аналоге дальнобойных ракет и хорошем дополнении к уже существующим БПЛА большого радиуса действия, в частности, дрона "Бобер", который был представлен в прошлом году.

Украинская баллистическая ракета - неизвестный "зверь"

Значительно более дорогим является новый украинский комплекс, который сам президент назвал "первой баллистической ракетой Украины".

"Было испытание - положительное - первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ВПК", - заявил глава государства во время пресс-конференции 27 августа.

Если в случае с ракетой-дроном "Паляниця" мы знаем хотя бы название, то здесь неизвестным остается даже это.

Некоторые эксперты считают, что речь идет о так называемом "Гром-2". Его с 2013 года на базе предыдущих разработок по проектам "Борисфен" и БФРК (Многофункциональный ракетный комплекс) "Сапсан" разрабатывало КБ "Южное".

Однако может оказаться, что это не совсем "Гром".

"Вполне возможно, что сейчас эта ракета будет иметь совсем другое название, другие характеристики, но опыт от разработки именно этой ракеты был использован в этой новой модификации. Вопрос в том, какие характеристики, и как мы ее будем использовать", - заявил ранее военный эксперт Александр Коваленко.

Если ракету действительно создали на базе "Грома", то ее дальность может достигать около 500 км. Это среднестатистический показатель для ракет оперативно-тактического уровня, а кроме того именно такую дальность ранее указывали для "Грома-2" в качестве максимальной.

Поэтому в теории ракета позволяет доставить в Курск или Воронеж боевой блок массой 500 кг - примерно такую массу имеет боевой блок "Гром-2". Кстати, это столько же, сколько несет российский "Искандер". То есть разрушения будут очень серьезными.

Вопрос лишь в количестве новых ракет, а оно зависит, в частности, от цены новинки. По словам Коваленко, стоимость единицы может составлять до 5 млн долларов, что конечно, делает ракету очень дорогой.

То есть ее имеет смысл использовать только против очень важных целей, например, штабов россиян, или позиций ЗРК С-300/С-400.

Отметим также, что создание такого оружия невозможно без привлечения десятков или даже сотен предприятий по всей территории Украины. Поэтому даже в мирных условиях это очень сложный проект.

Скорее всего, Украина способна проводить единичные испытания новой разработки, а о серийном производстве пока говорить рано. Поэтому, как бы громко ни звучали заявления о первой отечественной баллистической ракете, реальность может быть несколько менее оптимистичной.

Управляемая авиабомба - ответ российским МПК

Для реального преимущества над россиянами (или хотя бы для паритета) Украине нужно более дешевое и массовое оружие.

Здесь стоит напомнить, что у россиян такое уже есть. За последний год авиабомбы с так называемыми МПК (Модули планирования и коррекции) стали наиболее угрожающим оружием кремлевцев. В отличие от более дорогих крылатых и баллистических ракет, их используют тысячами.

Напомним, речь идет о навесном модуле, который превращает обычные неуправляемые бомбы (которых очень много как в РФ, так и в Украине) в планерные высокоточные, которые имеют увеличенный радиус действия. На практике это означает, что во время сброса российские самолеты находятся вне зоны действия большинства украинских ЗРК.

К счастью, у Украины появился собственный аналог такого оружия. По крайней мере, такой вывод можно сделать на основе видео, которое недавно выложили в сеть. На нем можно видеть украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М, который несет на подвеске управляемую авиационную бомбу неизвестного типа.

О чем именно идет речь? По мнению экспертов, на советскую свободнопадающую бомбу была установлена навесная конструкция. Некоторые части боеприпаса похожи на элементы российского МПК.

Украинская разработка имеет и отличия. Так, управляемая авиабомба получила элемент, который напоминает твердотопливный ускоритель или даже турбореактивный двигатель. То есть в теории она может иметь даже большую дальность, чем российские боеприпасы (у них показатель составляет 40-60 км).

Возможно, Украина создала собственный аналог французской бомбы AASM (Armement air-sol modulaire), которая также имеет ракетный ускоритель. Ее дальность составляет более 70 км.

Как бы там ни было, это большой прорыв для Украины, которая ранее полагалась или на старые советские авиационные боеприпасы, или на западные, полученные в качестве помощи.

Но повлияет ли новая разработка на ход войны?

"Мы видим, что такой тип боеприпасов может влиять на ход войны, но при условии нескольких важных составляющих, - говорит УНИАН авиационный эксперт Богдан Долинце, - Первая составляющая - это количество таких боеприпасов. Вторая важная составляющая - это дальность их работы. Фактически речь идет о типе, который находится в нише, где работают российские КАБы. То есть дальность составляет от 60 до 80 километров. Главный вопрос заключается в количестве боеприпасов. Просто для понимания, за первую неделю сентября по разным оценкам военных экспертов Россия использовала более 800 КАБов. Возможно, это была определенная волна увеличения, однако все равно за условный месяц речь идет о 2-2,5 тысячи КАБов. Если у Украины будет хотя бы паритетное количество, это будет очень существенное влияние на ход боевых действий".

FPV с машинным зрением - революция, которая уже состоялась

В этом году Украина получила еще один одновременно инновационный и недорогой тип вооружения - еще в марте стало известно, что ВСУ впервые применили FPV-дрон с машинным зрением.

На одном из представленных видео можно было видеть, как такой БПЛА попадает в российский танк.

"Фактически, речь идет о большом, радикальном перевороте в технологиях FPV", - отметил по этому поводу известный эксперт по связи Сергей Флеш.

Машинное зрение является алгоритмом автоматического распознавания образов. Дрон, обладающий такой технологией, запоминает картинку и ориентируется на нее. Он удерживает образ цели для самонаведения, а также может отслеживать ее, даже если цель движется.

Другими словами, машинное зрение позволяет БПЛА приблизиться к цели и держать ее в прицеле, даже несмотря на то, что связи с оператором нет. Это сводит на нет работу локальных систем РЭБ, которые примерно за сотню метров до цели создают помехи и пытаются прервать связь с оператором.

Впрочем, речь не идет о полноценном искусственном интеллекте, как некоторые считают. То есть дрон с машинным зрением не может распознавать цель - он не способен отличить танк, человека и установку РЭБ.

Отметим, что стоимость одного такого БПЛА может составлять около 40 тыс. грн. Это значительно больше, чем стоит обычный FPV-дрон, однако соотношение цены и эффективности может быть на стороне дрона с автоматическим наведением, потому что его эффективность будет выше.

Стоит также добавить, что дроны с машинным зрением ранее начала активно использовать и российская сторона - об этом сообщалось еще в январе этого года. Таким образом, Киев и Москва ведут ожесточенную техническую борьбу в этом направлении.

Дрон-перехватчик - небо будет за Украиной

Еще одна потенциально-революционная разработка из мира БПЛА - дрон-перехватчик. В этом году было представлено несколько новинок, которые могут эффективно сбивать вражеские БПЛА. А на видео из Курской области можно видеть, как FPV-дрон попадает в российский ударный вертолет.

Один из таких перехватчиков создала украинская компания Besomar. Их камикадзе самолетного типа перехватывает российские БПЛА, приближаясь к ним.

Беспилотник летает на дальность 50-60 км. Он может подняться на высоту до 4 км и передвигаться со скоростью 160-170 км/ч. В самой компании Besomar заявили, что сейчас она может производить до 100 таких БПЛА в месяц.

Также напомним, что ранее стало известно о летных испытаниях реактивного беспилотника Bullet, предназначенного для перехвата воздушных целей.

Судя по видео, дрон может разгоняться примерно до 130 км/ч, однако учитывая применение реактивного двигателя, его реальная скорость может быть гораздо больше.

Впрочем, не стоит воспринимать такой перехватчик как полноценную альтернативу истребителям или зенитным ракетам.

"Я бы не сказал, что это будет замена для истребителей, - говорит УНИАН авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, - Потому что у истребителя есть задача перехватывать не только разведывательные дроны, но и ударные. К тому же у него есть задача перехватывать другие самолеты".

В то же время украинские разработчики неустанно прогрессируют в этом направлении.

"И стоит сказать, что мы научились так "круто" использовать эти дроны, что можем сбивать и разведывательные БПЛА, и даже вертолеты", - добавляет специалист.

"Дрон-дракон" - оружие для "выжигания" агрессора

Одну из самых оригинальных разработок украинцы представили совсем недавно.

Если предыдущие БПЛА наносили огневое поражение оккупантам через доставку взрывного устройства, то в случае с "Драконом" уничтожение цели достигается за счет "пожаров", которые создает специальное вещество.

Фактически это стандартный FPV-дрон, который загружают около 500 граммами термитной смеси. Химическую реакцию запускают с помощью дистанционного управления незадолго до появления БПЛА возле цели.

Выглядит такая атака довольно эффектно и действительно напоминает огненное дыхание мифического змея. Впрочем, насколько это эффективнее обычных FPV, пока судить сложно. Оружие только начали применять на войне, и как оно себя зарекомендует - неизвестно.

Впрочем, уже сейчас можно говорить о первых положительных результатах. На одном из видео мы видим огненный дождь над позициями россиян, который идет примерно 20 секунд. В результате загорается 100-метровая лесопосадка и уже через несколько секунд на земле происходит детонация боеприпасов, спрятанных неподалеку.

Температура горения термита составляет примерно 2500 градусов. Это означает, что такая смесь может мгновенно разъесть даже железо. Среди прочего "Дракон" является дешевым способом обнаружения вражеских позиций, а также осуществляет психологический эффект на россиян.

"Варта 2" – современный бронированный автомобиль

Не обошелся год и без презентаций новой бронетехники. На недавней выставке оборонной промышленности MSPO 2024, которая проходила в Польше, компания "Украинская бронетехника" представила новый бронированный автомобиль "Варта 2".

"Это совершенно новая машина, которая разрабатывалась с учетом десятилетнего опыта компании, потребностей военных и условий современной войны. Автомобиль может перевозить 10 членов экипажа. Бронемашина оснащена боевым модулем "Сич" с 30 мм автоматической пушкой, что придает ей мощную огневую мощь, необходимую для поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника", - заявил в интервью агентству УНИАН глава "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

По его словам, класс баллистической защиты бронеавтомобиля полностью соответствует натовскому STANAG 3, имеет баллистическую и противоминную защиту 3a/3b. Автомобиль также получил противоминные сиденья и современные системы безопасности, которые гарантируют высокий уровень защиты.

Бельбас добавил, что сейчас "Украинская бронетехника" обустраивает новые машины средствами РЭБ для борьбы с БПЛА по заказу Нацгвардии.

"Ставим отечественный РЭБ фирмы "Квертус". Выбрали их после сравнительных испытаний с импортными аналогами", - говорит глава компании.

По его словам, РЭБ является большим преимуществом новых украинских автомобилей класса MRAP, ведь на тех образцах, которые нам поставляет Запад, систем РЭБ, которые защищали бы от FPV, нет.

Морской Stalker - средство доставки и ударный дрон

Беспилотные надводные аппараты используются Украиной не первый год. Еще в 2023-м Киев начал активно применять Sea Baby и MAGURA V5, благодаря которым удалось потопить, в частности, новейший российский корабль "Сергей Котов".

В этом году линейка украинских беспилотников была расширена за счет катера Stalker 5.0. Как сообщалось, его можно использовать для разведки и патрулирования побережья.

Но основная задача дрона - это доставка. То есть Stalker 5.0 является неким "грузовиком", который может доставлять, например, амуницию для морского десанта.

Дрон можно использовать и в качестве ударного, однако его боевая часть составляет лишь 150 кг, чего мало для потопления "большого" корабля противника. Для сравнения, у Sea Baby боевая часть может весить до 850 кг.

Навесной бензиновый двигатель разгоняет Stalker 5.0 до более 40 узлов (около 75 км/ч), а крейсерская скорость дрона составляет 30 узлов (55 км/ч). Stalker получил систему видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра оценивается в 60 тыс евро.

Отечественные патроны - то, без чего невозможно обойтись

Война - это не только высокотехнологичное оружие. Поэтому, чтобы победить, Украине надо развивать и другие направления.

В этом году украинские военные показали отечественные патроны. Как указано на упаковке, фото которой выложили в сеть, партию изготовили в июне этого года.

"Получили, испытали, понравились, хотим еще", - говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале "Об оружии".

На самой упаковке гордо красуется надпись "Произведено в Украине". На фотографиях можно видеть боеприпасы 5,45х39 под АК-74.

Стоит напомнить, что единственный в Украине патронный завод располагался в Луганске. Еще в 2014-м его захватили пророссийские формирования: с тех пор проблема боеприпасов для стрелкового оружия решалась "время от времени".

Неизвестно, о каких именно объемах сейчас идет речь, однако на упаковке можно видеть серийный номер, который говорит о том, что это не первая партия.

И даже сам факт поставки является очень важным. Особенно, учитывая то, что речь идет именно о патронах советских калибров.

Дело в том, что образцов советского стрелкового оружия в Силах обороны значительно больше, чем западного, а вот вопрос патронов к нему оставался открытым много лет.

Украинские гранаты - хорошее дополнение к арсеналу

Еще одним нынешним достижением стал запуск производства первых отечественных гранат Ф-1 и РГД-5.

"Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату - аналог советской Ф-1", - говорится в заявлении Минобороны. Там же отмечалось, что в ведомстве кодифицировали и приняли на вооружение ручную гранату дистанционного действия, которая является аналогом советской РГД-5.

Сама Ф-1 является ручной гранатой, которая предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Это означает, что радиус поражения осколками значительно превышает радиус возможного броска гранаты (максимальная дистанция поражения осколками составляет 200 м). Иными словами, бросать ее можно только из-за укрытия, или, скажем, с БТРа.

В свою очередь, РГД-5 является противопехотной гранатой наступательного типа, то есть она имеет относительно небольшой радиус поражения. Граната весит 0,31 кг и является малоэффективной при применении на открытом пространстве.

Некоторые эксперты задают закономерный вопрос - почему Украина начала производить именно старые советские образцы? И не стоило ли развернуть производство гранат более современных типов.

Впрочем, как считают в Defense Express, в этом есть и свои плюсы. Дело в том, что Ф-1 и РГД-5 хорошо знакомы военным. Кроме того, они проще в производстве, чем современные западные образцы.

Малыми шагами к победе

В этом году Украина представила много интересных новинок, и некоторые из них ВСУ уже начали активно применять на фронте.

Но это лишь небольшое количество новых образцов, ведь есть много такого, информацию о чем держат в тайне, и что может быть представлено в последующие годы.

Известно, например, что Украина продолжает улучшать свои беспилотные катера, и впоследствии мы можем стать свидетелями новой революции в этом направлении.

Другое важное направление - разработка новой "брони". К сожалению, страна не может похвастаться серийным производством современных основных боевых танков или БМП, однако известно, что разработчики активно работают над этими проектами в течение многих лет.

Многое зависит от наших международных партнеров. С учетом того, как активно разворачивается сотрудничество с производителями из Европы и США, можно ожидать также и совместных разработок.

Сложнее вопрос создания современной авиационной техники - истребителей, штурмовиков и вертолетов. Здесь Украина не имеет таких возможностей, которыми может похвастаться РФ. Но даже в этом направлении возможны сюрпризы. Поэтому только время покажет, что еще сможет предложить отечественный ВПК, и станет ли это оружие gamechanger'ом на фронте.

Илья Ведмеденко