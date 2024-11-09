Столица готовится к выходу ожидаемого сиквела.

На столичном небоскребе "Парус" появилась реклама долгожданного S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Релиз игры состоится чуть больше, чем через неделю - 20 ноября.

Стоит отметить, что владелец БЦ "Парус", Максим Криппа, также владелец компании GSC Game World, разработчиков серии S.T.A.L.K.E.R. Само же здание было построено в 2006 году и до 2008-го считалось самым высоким небоскребом Украины, пока этот титул не перешел к БЦ "Гулливер".

Тем временем S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl ушла на золото. Это означает, что разработка игры завершена и сейчас компания занимается созданием дисков с копиями игры.

Видео дня

Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series. Кроме того, с первого дня релиза второй Stalker можно опробовать в подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы разбирали мнения зарубежных журналистов о S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Критики хвалят игру за красивый и проработанный мир, а моральные выборы, которые предстоит делать игроку, даже сравнивают с известной серией ролевых игр Fallout.

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