Экспорт германия и галлия в США уже на нуле.

Торговые противоречия между Китаем и США лишь ужесточаются. Пекин может еще больше ужесточить уже введенные ограничения в отношении Вашингтона.

Издание Bloomberg пишет, что брокерская компания перечислила 10 сырьевых товаров, включая 17 элементов, входящих в группу редкоземельных. Эти минералы, как правило, имеют решающее значение для высокотехнологичного производства, включая военные цели.

Помимо редкоземельных металлов, в список Citic входят вольфрам, молибден, титан, олово, индий, хром, тантал, ниобий и цезий - кандидаты на ограничение экспорта. Китай также доминирует в других сырьевых товарах, таких как мышьяк, который имеет широкий спектр применения - от гербицидов до телекоммуникаций. В последние годы, по данным Геологической службы США, США полагались на Китай в 60% поставок этого металла.

Редкоземельные металлы, между тем, были характерны для предыдущих торговых споров Китая, и в прошлом году правительство приостановило экспорт ряда технологий, связанных с обработкой этих элементов, что усложняет для США и их союзников задачу по увеличению поставок стратегического сырья.

После запрета Пекина инвесторы бросились в компании, занимающиеся добычей и переработкой критически важных минералов. В Китае акции Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co. выросли на 10 %, превысив дневной лимит, а Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. подорожали на 7,8%. В Сиднее акции Lynas Rare Earths Ltd. выросли на 5,6%. В прошлом месяце компания открыла крупнейшее предприятие по переработке за пределами Китая.

Проблема для Пекина заключается в том, что дальнейшие ограничения на стратегические минералы лишь ускорит усилия США и их союзников по противодействию Китаю, что приведет к ослаблению их влияния.

Решение Китая запретить экспорт редких металлов в США подчеркивает необходимость торгового сотрудничества между богатой минералами Канадой и ее южным соседом. Компания Teck Resources заявила, что рассматривает возможности увеличения производства германия после введения Китаем запрета на поставки редкого металла в США.

Китай запретил продажу ряда металлов в США - что известно

Последние ограничения Пекина были введены после того, как Белый дом ввел новые ограничения на продажу в Китай высокотехнологичных чипов, произведенных американскими и иностранными компаниями. Так, Китай объявил о запрете на экспорт в США галлия, германия, сурьмы и других ключевых высокотехнологичных материалов.

Администрация Байдена использует целенаправленные меры, чтобы замедлить развитие в стране передовых полупроводников и систем искусственного интеллекта, которые могут помочь ее вооруженным силам.

Избранный президент Дональд Трамп, однако, пригрозил ввести пошлины до 60% на все китайские товары - мера, которая вызовет жесткий ответ со стороны Пекина.

