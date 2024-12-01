Перспектива торгового конфликта усилилась после избрания Дональда Трампа президентом США.

Назревает новый виток торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Китай использует новые возможности, расширяя ответные меры против США, включая инструменты, способные посеять хаос в мировой торговле и финансах.

Издание Bloomberg пишет, что Дональд Трамп пригрозил Китаю 60% тарифами на товары - уровень, который приведет к сокращению торговли между странами. Дилемма для Китая заключается в том, что значительное положительное сальдо торгового баланса с США означает, что любые прямые контрмеры будут иметь ограниченное воздействие.

Распродажа казначейских облигаций США

Возможно, самым разрушительным решением Китая будет полная или значительная продажа запасов казначейских облигаций США, которые составляют около 734 миллиардов долларов. Это повысит давление на доходность американских облигаций и нарушит работу мировых финансовых рынков.

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Риски: внезапный сброс Китаем американских долговых обязательств приведет к падению цен на облигации, снижению стоимости его собственных активов и уменьшению стоимости валютных резервов. Это также даст американским экспортерам сравнительное преимущество из-за более дешевого доллара.

Падение юаня

Удешевление юаня сделает китайский экспорт более конкурентоспособным и поможет частично нейтрализовать воздействие потенциальных пошлин.

Риски: ослабление юаня приведет к росту рекордного профицита торгового баланса Китая и разозлит других партнеров, которые, в свою очередь, могут прибегнуть к пошлинам, чтобы устранить дисбаланс в мировой торговле. Это также может спровоцировать отток капитала и еще больше отбить у иностранных инвесторов желание вкладывать деньги в страну.

Ограничение экспорта ключевых товаров

Прошлым летом Пекин ограничил продажу за границу галлия и германия. Этот шаг был воспринят как попытка оказать давление на Белый дом, чтобы заставить его отменить меры контроля. Спустя несколько месяцев Китай усилил ограничения на экспорт некоторых видов графита, поскольку США ужесточили правила, чтобы не допустить в Китай передовые микросхемы. Экспортный контроль продолжился, и последним в список попала сурьма.

Ограничения на критически важные минералы могут отрезать США от материалов, необходимых для производства передовых технологий, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Доминирование Китая в производстве и переработке многих полезных ископаемых дает ему возможность оказывать огромное влияние на сырьевые рынки.

Риски: торговые партнеры перестанут считать Китай надежным поставщиком и найдут альтернативные источники, что ускорит диверсификацию цепочки поставок из Пекина.

Удар по американским компаниям

После начала торговой войны Пекин составил "список ненадежных организаций" и принял "закон о противодействии иностранным санкциям", чтобы направить их против компаний или лиц, которые наносят ущерб Китаю. Перспектива ареста активов или блокирования деловых операций является проблемой для Apple Inc., Tesla Inc. или Microsoft Corp., которые получают десятки миллиардов долларов ежегодного дохода из Китая.

Риски: США могут легко принять ответные меры против китайских компаний, а санкционированные правительством бойкоты потребителей могут усилиться и быстро выйти из-под контроля.

Создание альянса

Китай уже обхаживает традиционных союзников США, чтобы смягчить последствия ухудшения отношений со своим крупнейшим торговым партнером. Речь идет о Японии, Индии, Германии, Австралии.

"Одной из наиболее эффективных стратегий, которую Пекин может применить на следующем этапе торговой войны, будет создание альянсов в Евразии наряду с коммерческой дипломатией, чтобы убедить американских союзников и партнеров в том, что политика США безрассудна и вредна для мира и процветания", - пишет Мэтт Герткен, главный геополитический стратег BCA Research.

Риски: страны захотят извлечь выгоду из соперничества между США и Китаем и не захотят принимать чью-либо сторону.

Торговая война Трампа - последние новости

Торговая война Дональда Трампа может обвалить некоторые валюты. Кроме того, эксперты отметили, что Германия переживает самое резкое снижение темпов роста экономики среди всех развитых стран из-за торговых барьеров, которые намерен применить Трамп.

Также новоизбранный президент США пообещал повысить пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, что может привести к резкому увеличению расходов для американского бизнеса и потребителей.

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