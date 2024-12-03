Отмечается, что Пекин был осторожен в своем решении.

Китай объявил о запрете на экспорт в США галлия, германия, сурьмы и других ключевых высокотехнологичных материалов. Данное решение принято в ответ на американские ограничения на экспорт полупроводников.

Издание The Washington Times пишет, что усиление торговых ограничений происходит на фоне угроз нового президента Дональда Трампа резко повысить тарифы на импорт из Китая и других стран, что может привести к усилению напряженности в сфере торговли и технологий.

В июле 2023 года Китай заявил, что потребует от экспортеров запрашивать лицензии на отправку в США стратегически важных материалов, таких как галлий и германий. В августе Министерство торговли Китая заявило, что ограничит экспорт сурьмы, которая используется в широком спектре продукции - от аккумуляторов до оружия, - и ужесточит контроль за экспортом графита.

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Новые ограничения Пекина включают сверхтвердые материалы, к которым относятся алмазы и другие синтетические материалы, которые не поддаются сжатию и обладают высокой плотностью. Они используются во многих промышленных областях, таких как режущие инструменты, дисковые тормоза и защитные покрытия. Лицензионные требования, о которых Китай объявил в августе, также охватывают технологии выплавки и разделения, оборудование и другие предметы, связанные со сверхтвердыми материалами.

Китай является крупнейшим мировым источником галлия и германия, которые производятся в небольших количествах, но необходимы для производства компьютерных чипов для мобильных телефонов, автомобилей, солнечных батарей, военной техники и прочего.

По данным Геологической службы США, США получают около половины своих поставок галлия и германия напрямую из Китая. В 2022 году Китай экспортировал около 23 метрических тонн (25 тонн) галлия и производил около 600 метрических тонн (660 тонн) германия в год.

Санкции США в отношении чипов - главные новости

Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела ограничения доступа для Китая к американским чипам искусственного интеллекта и инструментам для производства микросхем. Эти шаги направлены на сдерживание китайского производства чипов из соображений нацбезопасности США.

Китайское правительство было разочаровано ограничениями США. Различные китайские промышленные ассоциации выступили с заявлениями, протестуя против шага США по ограничению доступа к передовым технологиям производства чипов.

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