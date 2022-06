Количество ИТ специалистов в Украине выросло на рекордные 50 тысяч человек. Но многие компании все равно имели дефицит кадров.

Украинцы смогут получить грант на обучение в IT сфере от государства

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в 2021 году количество IT специалистов в Украине выросло на рекордные 50 тысяч. Но многие компании все равно имели дефицит кадров. IT специалисты в последние годы стали настоящим средним классом в нашей стране, а потому мы хотим увеличить внимание к сектору и собственно помочь тем, кто хочет пойти в IT.

"Украинцы, которые желают получить квалификацию junior developer или графический дизайнер, или другую техническую специальность, будут иметь возможность получить грант, который можно будет потратить только на обучение на IT-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев, которые смогут после этого найти работу в этой сфере", - сказал он.

Он также добавил, что государство максимально заинтересовано в создании именно украинских стартапов. Так, Украинский фонд поддержки стартапов будет выкупать долю у вновь созданных компаний.

"Целевая аудитория программы - это начинающие предприниматели в IT, которые имеют идею создания технологического стартапа и ищут финансирование на стадию создания тестовой модели. Деньги можно направлять только на развитие и наем сотрудников, подготовку модели и начальное финансирование. Бюджет программы на год - 10 млрд грн. Приоритет будет предоставляться экспортно-ориентированным компаниям", - сказал он.

Грантовая программа в Украине:

7 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров по поручению президента Владимира Зеленского разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

"Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей, рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию", - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства.

Вас также могут заинтересовать новости: