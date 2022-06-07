Денис Шмыгаль дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства.

Кабинет министров по поручению президента Владимира Зеленского разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства. Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей, рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию", - написал он.

Также глава правительства отметил, что дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства.

Как сообщал УНИАН, в Украине количество отечественных предприятий, которые полностью остановили деятельность, сократилась с начала войны с 32% до 17%.

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