24 декабря РФ должна предоставить свою реакцию по пунктам мирного плана.

Стали известны 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с США. О них сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Он подчеркнул, что речь идет о базовом документе об окончании войны. По его словам, РФ должна дать реакцию по этому плану уже 24 декабря во время встречи с американской стороной.

Также он отметил, что Украина готова к встрече с США на уровне лидеров для решения сенситивных вопросов. В частности, это касается вопросов территорий.

Сейчас мирный план, разработанный США и Украиной, имеет такой вид:

Пункт 1

Суверенитет Украины будет переподтвержден.

"Мы констатируем, что Украина - это суверенное государство, и все подписанты соглашения своими подписями это подтверждают", - отметил Зеленский.

Пункт 2

"Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Отмечается, что для поддержания долгосрочного мира будет создан механизм мониторинга для контроля за линией соприкосновения с помощью космического беспилотного мониторинга, обеспечения раннего уведомления о нарушениях и устранения конфликтов. Технические группы согласуют все детали", - сказал президент.

Пункт 3

Украина получит "прочные" гарантии безопасности.

Пункт 4

Численность ВСУ будет оставаться на уровне 800 тыс. в мирное время.

Пункт 5

США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.

По словам президента, этот пункт имеет следующие составляющие:

если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут восстановлены все глобальные санкции против России;

если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу;

двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению.

Пункт 6

Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе.

Пункт 7

Украина станет членом Евросоюза в определенное конкретно определенное время, а также Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

По словам президента, сейчас речь идет о двустороннем разговоре США и Украины в этом вопросе, без подтверждения Европы. В то же время президент подчеркнул, что Украина хочет получить конкретную дату вступления в ЕС, поскольку это является одной из гарантий безопасности для Киева.

Пункт 8

В этом пункте говорится о прочном пакете глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании, и это будет охватывать широкий спектр экономических сфер.

Пункт 9

По словам президента, в нем говорится о создании фондов для восстановления Украины. Он отметил, что сейчас Украина имеет целью привлечь 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал.

Пункт 10

После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

Пункт 11

Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Пункт 12

Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.

По словам президента, это предложение США. Поскольку РФ считает, что ЗАЭС будет эксплуатироваться ими. Украина же предлагает, чтобы ЗАЭС эксплуатировалась совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина пропорционально - 50/50%. Согласно украинской позиции, 50% произведенной электроэнергии дается Украине, а по остальному США самостоятельно будет определять ее распределение.

В то же время США, по словам президента Украины, предлагают распределять мощности ЗАЭС между Киевом, Москвой и Вашингтоном в пропорциях по 33% каждой из сторон.

Пункт 13

Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняющие расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС относительно религиозной толерантности и защиты языков меньшинств.

Пункт 14

По словам президента, он касается вопроса территорий и является самым сложным во всем плане. Согласно ему, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения.

Он отметил, что для этого вопроса должна собраться рабочая группа, которая определит перемещение сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон.

"Мы находимся в ситуации, когда россияне хотят наш выход из Донецкой области, а американцы пробуют найти путь, чтобы это был "не выход" - потому что мы против выхода - они хотят найти в этом демилитаризованную зону или свободную экономическую зону, то есть такой формат, который может обеспечить взгляды обеих сторон", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что в случае провала первого варианта плана на условиях окончания войны за линией боестолкновения, есть еще два варианта. Первый - продолжение боевых действий. А второй включает в себя то, что РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения. Зато на территории Донецкой и Луганской областей, а также на территории Энергодара потенциально может быть создана "свободная экономическая зона".

По словам президента, вопрос территорий и свободных экономических зон он хотел бы оставить для решения на уровне лидеров.

Пункт 15

После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой.

Пункт 16

Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Пункт 17

Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Он в частности будет работать над возвращением всех оставшихся военнопленных, включая осужденных российской системой с 2014 года по принципу всех на всех;. А также возвращение гражданских задержанных и заложников, включая детей и политических заключенных. Кроме того, будут приняты меры для решения проблем и страданий жертв конфликта.

Пункт 18

Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. По словам Зеленского, речь идет именно о выборах Президента Украины.

Пункт 19

Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента Трампа. Украина, Европа, НАТО, Россия, США будут частью этого механизма. За нарушение будут предусмотрены санкции.

Пункт 20

После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

По словам президента, Украина должна вынести это соглашение на ратификацию. В частности эта процедура может быть проведена через парламент и/или всеукраинский референдум. Соглашение вступит в силу после выполнения обеими сторонами своих обязательств в случае, если согласно этому соглашению, такие обязательства должны быть выполнены заблаговременно.

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщил, что Украина может пойти на территориальные уступки во время переговоров с РФ. Он отметил, что это возможно только в случае надежных гарантий безопасности от США и Европы.

Между тем в России заявили о "минимальном продвижении" в переговорах с США. В то же время СМИ отметили, что речь идет о "снятии раздражителей", но эти вопросы не касаются войны в Украине.

