Украина может согласиться на уступки в рамках мирного соглашения только в том случае, если будет иметь надежные гарантии безопасности от западных союзников.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Он отметил важность надежных гарантий безопасности для Украины, прежде всего от США, передает Немецкая волна.

"Это означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто дает обещания, поддержать Украину, если она снова будет атакована Россией", - сказал он.

По мнению немецкого министра, Украина может пойти на уступки, в частности территориальные, только если они будут сопровождаться надежными гарантиями безопасности от США и Европы.

Что это будут за гарантии, Вадефуль отметил, что этот вопрос будет обсуждаться подробнее, когда будет прекращение огня в Украине и когда станет заметно, что РФ действительно готова серьезно думать о мире.

Он отметил, что хотя РФ демонстрирует готовность к переговорам, но это не то же самое, что настоящая готовность к миру:

"Мы этого до сих пор не видели".

Гарантии безопасности для Украины

18 декабря президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина продолжает работу над гарантиями безопасности от США. Также он назвал ключевые гарантии безопасности для Украины.

А 22 декабря издание Politico написало, что гарантии безопасности от США - это единственный жизнеспособный путь к миру для Украины и Европа здесь ничи мне может помочь. Ведь европейские союзники Киева даже не могут развернуть многонациональные силы без материально-технической поддержки США.

Вас также могут заинтересовать новости: