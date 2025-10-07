Общая сумма всех операций с токеном A7A5 по состоянию на сентябрь составила 68 миллиардов долларов.

Европейский Союз предложил ввести санкции против стейблкоина A7A5 - криптовалюты, привязанной к рублю и связанной с российскими лицами, которые попали под санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Отмечается, что предложенные ограничения запретят любые прямые или косвенные операции с этой монетой для компаний и организаций, базирующихся в ЕС. Кроме того, блок планирует нацелиться на несколько банков в России, Беларуси и Центральной Азии, которые помогают проводить криптовалютные операции.

Токен A7A5 разработала компания "A7", которая занимается международными платежами, которой владеют молдавский банкир-беглец Илан Шор и российский государственный банк "Промсвязьбанк" (ПСБ). "A7" и ее подразделения помогают российским компаниям проводить международные платежи, которые иначе были бы заблокированы из-за санкций США, частично из-за сотрудничества с российской криптобиржей Garantex. Против ПСБ уже были введены санкции Великобританией, ЕС и США в 2022 году из-за вторжения России в Украину. Garantex, участвовавшая в создании A7A5, также попала под санкции в 2022 году, а компания "A7" - в этом году.

Несмотря на это, бизнес "A7" продолжает расти. Компания запустила цифровой вексель для международных расчетов через свое подразделение "A7-Кыргызстан". Владелец такого векселя может получить стейблкоин A7A5 в сети Tron на свой криптокошелек на сумму, соответствующую номиналу векселя. Кроме того, ее можно обменять на российские рубли в отделениях "A7" или на другие валюты.

Как отмечает Bloomberg, Европейская комиссия обычно не комментирует предложения о санкциях до их официального принятия. Санкции ЕС нуждаются в поддержке всех стран-членов и могут меняться до момента утверждения.

По состоянию на 26 сентября в обращении было 41,6 миллиарда A7A5, их стоимость - 496 миллионов долларов. Общая сумма всех операций с A7A5 к тому времени составила 68 миллиардов долларов.

Санкции против России - последние новости

Европейский парламент рассматривает возможность ускорить отказ от импорта российской нефти и газа. Промышленный комитет парламента собирается проголосовать за поправки к плану RePowerEU, предусматривающие прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из РФ уже с начала 2026 года, а также запрет на поставки российского газа с 2027 года. В отличие от санкций, план RePowerEU является более долгосрочным.

Еврокомиссия представила план, который должен позволить правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро - большую часть из 210 млрд евро российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе. Это может произойти без их конфискации, которая является "красной линией" для многих столиц и Европейского центрального банка.

