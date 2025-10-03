Во второй половине 2026 года ожидается, что мировой рынок газа начнет переходить в состояние профицита.

Европейский парламент рассматривает возможность ускорить отказ от импорта российской нефти и газа. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, промышленный комитет парламента собирается проголосовать по поправкам к плану RePowerEU, включая прекращение импорта нефти и нефтепродуктов с РФ уже с начала 2026 года, а также запрет на поставки российского газа с 2027 года.

Отмечается, что это решение может привести в соответствие прекращение импорта трубопроводного газа с прекращением морских поставок, уже предусмотренным в предлагаемом пакете санкций Европейского Союза. Тем не менее, в отличие от санкций, план RePowerEU является более долгосрочным.

В агентстве добавили, что уже во второй половине 2026 года ожидается, что мировой рынок газа начнет переходить в состояние профицита. Это снизит риск того, что отказ ЕС от поставок окажет давление на поставки и приведет к росту цен.

Журналисты напомнили, что изначально Европейская комиссия предлагала прекратить поставки газа из России в конце 2027 года. По словам источников, члены нескольких политических групп в Европейском парламенте уже одобрили более ранний отказ от поставок российских энергоресурсов.

Поправки к RePowerEU предусматривают, что с начала следующего года будут запрещены новые закупки российской нефти, при этом существующие краткосрочные контракты будут освобождены от запрета до середины июня, а долгосрочные контракты - до 1 января 2027 года.

Журналисты отметили, что голосование запланировано на 16 октября. Ожидается, что комитет будет добиваться запрета на российскую нефть и нефтепродукты с начала следующего года. В своем первоначальном предложении Еврокомиссия не установила точную дату отказа от нефти, обязав вместо этого государства-члены блока подготовить планы по диверсификации своих поставок.

В агентстве поделились, что страны ЕС с 2022 года значительно сократили закупки нефти и газа у России, но блок по-прежнему получает около 15% сжиженного природного газа из страны. РФ остается вторым по величине поставщиком после США.

Кроме того, Еврокомиссия также планирует ввести тарифы на оставшийся импорт российской нефти, поступающий по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, если страны не согласятся постепенно сократить его. По подсчетам агентства, в первом полугодии 2025 года поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по этиому трубопроводу составили в среднем около 220 000 баррелей в день.

Турция не будет отказываться от российских газа и нефти

Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от российских энергоресурсов. Он считает, что Анкара не должна отказываться от нефти и газа из России.

По словам Байрактара, турецкие НПЗ построены для переработки нефти из ближайших источников, что делает импорт из России технической необходимостью.

