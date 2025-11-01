Оттава использует законодательство о национальной безопасности для ускорения добычи, поскольку страны G7 охотятся за ресурсами.

Канада объявила об инвестициях в критически важные минералы и партнерствах с союзниками в рамках гонки по разработке проектов стоимостью 4,6 миллиарда долларов США. Оттава приняла это решение, чтобы противостоять доминированию Китая в мировой торговле.

Газета Financial Times пишет, что министр энергетики Канады Тим Ходжсон заявил, что Оттава будет использовать закон о военном производстве для создания запасов важных минералов. Ранее на такой же шаг пошли и США.

Представители стран G7 провели встречу в Торонто, чтобы создать так называемый клуб покупателей в рамках альянса по производству важных минералов, который стремится восстановить многосторонний подход в то время, когда Австралия и Япония заключили с США соглашения о поставках редкоземельных элементов.

При этом Канада пытается позиционировать себя в качестве ключевого поставщика для западных экономик, которые все больше обеспокоены доминирующим положением Китая в сфере поставок редкоземельных и критически важных минералов.

Инвестиции Канады в важнейшие минералы - часть увеличения расходов на оборону в рамках НАТО, которые президент США Дональд Трамп критиковал как слишком низкие.

Отмечается, что норвежская компания Vianode построит в Онтарио завод по производству синтетического графита стоимостью в несколько миллиардов долларов для поставки анодных материалов для аккумуляторов электромобилей, а завод Rio Tinto по производству скандия в Квебеке также получил многостороннюю поддержку.

В рамках соглашения Канада гарантирует покупку продукции производителей по заранее установленной цене, что поможет обеспечить возврат инвестиций. Оттава также стремится стимулировать добычу более важных минералов в ряде месторождений Канады.

Борьба за критические ископаемые в мире - последние новости

Китай доминирует в цепочке поставок редкоземельных элементов. В начале августа Пекин ограничил поставки редкоземельных металлов западным оборонным компаниям, что отразилось на микроэлектроники, двигателях для БПЛА, системах наведения ракет и тому подобное.

Ограничение экспорта критических ископаемых стало причиной осознания производителями по всему миру того факта, что Китай может остановить их заводы. На этом фоне Австралия выделила местной горнодобывающей компании кредит размером в миллиард долларов на добычу редкоземельных металлов.

Торговая война Дональда Трампа, начатая им почти сразу после избрания президентом США на второй срок, оттолкнула от Америки многих союзников. Но введение Пекином расширения контроля над экспортом редкоземельных металлов заставило маятник двигаться в другую сторону - мировые лидеры начали сплачиваться вокруг Вашингтона.

Так, США подписали соглашение по редкоземельным металлам с Австралией, а после схожее соглашение Вашингтон подписал с Токио.

