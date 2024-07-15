В министерстве отметили, что в этом приложении будут документы, которые ранее нужно было иметь в бумажном виде.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко заявила, что в Украине благодаря приложению "Армия+" военные смогут писать электронный рапорт. По ее словам, это можно будет сделать в несколько кликов.

"Это большой процент ежедневных, рутинных процессов военнослужащих - рапорты от руки. В несколько кликов рапорт можно будет заполнить и отправить командиру. Он нажал зеленую галочку, и все движется быстро", - объяснила она в интервью для LIGA.net.

Кроме того, в приложении планируют запустить обратную связь с военными через опрос.

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"Следующая его фаза жизни - зарплата, отпуск, курсы повышения квалификации. Все это будет в одном месте. Это будет некий мобильный ассистент военнослужащего. Уже в июле его запустим - сначала для ВСУ, а затем для всех Сил обороны", - заверила Черногоренко.

Чиновник подчеркнула, что с таким электронным документом бумажную копию этого рапорта уже не надо будет иметь физически.

"Система электронных рапортов уже разработана. Армию+ помог сделать центр масштабирования технологических решений Генерального штаба. Это тот случай, когда военные делают цифровые продукты для военных. Мы делали глубинные интервью с военными, анализировали процессы, которые работают несовершенно. Именно рапорты являются той постсоветской бюрократической сущностью, которая часто парализует работу наших воинских частей", - отметила заместитель министра.

Также, по словам Черногоренко, в этом приложении будет функция списания имущества. Такой функционал будет добавляться к нему в следующих релизах.

В то же время чиновник ответила, что делать, если командир долго не будет подписывать электронный рапорт.

"Представить себе, что командир затягивает или не подписывает электронный рапорт, очень сложно. Потому что он поступает с меткой времени. Если командир просрочил свою обязанность подписать рапорт по уважительным причинам, тогда вопросов нет. Но если это сознательный саботаж, то ситуация передается на руководство", - объяснила она.

Заместитель министра отметила, что в министерстве будет работать техническая служба поддержки, поэтому там смогут обратиться к таким командирам и направлять запрос, почему саботируется подписания рапорта. Однако она не считает, что такие случаи будут распространенными.

В свою очередь военные часто шутят об украинской бумажной армии, однако Черногоренко отметила, что в Минобороны должны преодолеть такую проблему.

"Армия + - это шаг к этому. Это фундамент для того, чтобы все бумажные процессы или были уничтожены, или были переведены в цифру. То же списание - процесс, который сейчас сломан и неэффективен. Когда переведем его в цифру, через полгода военные и не вспомнят, что было иначе. Это как показать электронный паспорт в Дії. Украинская бумажная армия должна быть трансформирована в правильные цифровые процессы, которые являются прозрачными, быстрыми и не отвлекают военного от выполнения боевой задачи", - подытожила заместитель министра обороны.

Нововведения от Минобороны - последние новости

Как писал УНИАН, в Днепре военнообязанные украинцы создали очереди в ЦПАУ, чтобы успели обновить свои данные до 16 июля. Однако известно, что это можно сделать в приложении "Резерв+" или в местном ТЦК и СП.

Однако мужчины говорят, что прийти в ЦПАУ легче, поскольку многие имели неприятный опыт после встречи с военкоматами, а приложению "Резерв+" доверяют не все.

В то же время заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко объяснила, как понять, что "Резерв+" подтвердил факт обновления данных. По ее словам, в этом документе должна отображаться метка времени, которая подтверждает сделанное.

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