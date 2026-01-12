В Украине увеличат продолжительность отпуска: что предусматривает новый Трудовой кодекс

В настоящее время действующее трудовое законодательство определяет 24 календарных дня отпуска в год.

Новый Трудовой кодекс приближает украинское трудовое законодательство к европейским нормам, гарантируя работникам дополнительные четыре дня оплачиваемого отпуска в году. Об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак в эфире телемарафона "Единые новости".

"Действующее трудовое законодательство определяет 24 календарных дня отпуска в год. Но европейские нормы - а проект Трудового кодекса является очень важным евроинтеграционным проектом - предусматривают, что работник должен иметь 28 дней оплачиваемого отпуска. Поэтому Кодекс приближает нас к европейским нормам, гарантируя работникам дополнительные 4 дня отпуска в году", - сказала Марчак.

По ее словам, этот проект Трудового кодекса Украины будет представлен в парламент. После этого будут голосования в первом и втором чтении в Верховной Раде.

Она также отметила, что после принятия и вступления в силу нового Трудового кодекса работодателям и работникам не нужно будет перезаключать договоры. Однако, если существующие трудовые отношения не оформлены, у работодателя будет год, чтобы оформить это в письменной форме, но это не означает на бумаге. Это может быть по электронной почте или зафиксировано любым способом.

7 января 2026 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин принял проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда. В частности, кодекс закрепляет четкие признаки трудовых отношений. Глава правительства отметила, что документ определяет восемь признаков трудовых отношений. Это поможет уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени.

По данным исследования "Барометр рынка труда", большинство украинских компаний в 2025 году повышали зарплаты сотрудникам, однако рост в основном был умеренным и часто не перекрывал инфляцию. В то же время значительная часть работников заявляет, что их доходы фактически не изменились или даже уменьшились.

