Цены на недвижимость в крупнейших городах России за последние три года выросли на 172%.

Раньше ипотеку в России было трудно продать. Десятилетия советской пропаганды, которая осуждала кредит как непосильное бремя, подействовали. Даже после падения коммунизма россияне все еще называли ипотечные кредиты "долговым рабством". Однако в течение последних нескольких лет количество россиян, которые берут ипотечные кредиты, резко возросло благодаря щедрой программе государственного субсидирования покупателей новостроек, пишет The Economist.

"Однако Владимир Путин, возможно, получил больше, чем рассчитывал. Разгул государственных субсидий разжег чрезвычайно горячий рынок недвижимости, что привело к стремительному росту цен на жилье. Таким образом, Кремль обнаружил, что собирает гигантский счет, который быстро растет", – говорится в статье.

Отмечается, что в 2020 году, когда Россия была охвачена Covid-19, чиновники увеличили льготы для тех, кто покупает недвижимость в новостройках, пытаясь поддержать экономику. Сначала банки предлагали в рамках ипотеки льготную ставку около 6%, что примерно на 2 процентных пункта ниже рыночной ставки. Разницу компенсировало государство. Подобные скидки позже предложили работникам и людям, которые переезжают в Арктику, Сибирь и на оккупированные территории Украины. Однако объемы ипотечных кредитов не начали расти, пока не началась война. В прошлом году банки выдали ипотечных кредитов на $88 млрд, или 4% ВВП, что значительно больше, чем в 2020 году.

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"Это свидетельствует о том, что россиянам не хватает инвестиционных возможностей: санкции давят на фондовый рынок, а валютный контроль затрудняет перемещение денег за границу. Инфляция, которая разразилась еще в середине 2023 года, также сыграла свою роль – и не только потому, что дала россиянам стимул вкладывать деньги в кирпичи. Когда Центральный банк России начал повышать процентные ставки, привлекательность схемы возросла... В июне разрыв между государственной ставкой и рыночной ставкой для ипотеки составил более 10 процентных пунктов", – пишут авторы.

В результате Кремль оплачивает немалый счет. Минфин уже потратил на эту схему почти полтриллиона рублей. Расходы вскоре могут возрасти, если ЦБ 26 июля ожидаемо повысит ставки до 18%. Бум субсидированных кредитов также вызвал "пузырь на рынке жилья". В прошлом году было построено 110 миллионов кв. м жилья по сравнению со средними показателями лишь 59 миллионов в год. В то же время цены стремительно растут. Московский Институт городской экономики подсчитал, что они выросли на 172% в крупнейших городах с 2020 по 2023 год.

По словам журналистов, глава ЦБР Эльвира Набиуллина напугана. Она обвинила правительственные субсидии в "перегреве" рынка жилья, указывает на угрозу "проинфляционного риска", если Кремль не сможет их свернуть. Под давлением ЦБР и Минфина Кремль начал это делать. В декабре он повысил минимальный депозит, необходимый для кредита, с 20% до 30%. В начале этого месяца приостановил самую популярную схему, которая действовала для покупателей новостроек. Аналитики прогнозируют, что количество новых ипотечных кредитов может упасть примерно на 50% во второй половине года.

При этом от этого пострадает российская строительная отрасль и банки. Пока, похоже, рынку жилья удастся избежать коллапса. Василий Астров из Венского института международных экономических исследований говорит, что "замедление и, возможно, стагнация" более вероятны, чем значительное падение цен. Раскаленная военная экономика России, в которой в этом году произошел резкий рост зарплат, может оказаться способной поддерживать стабильный рынок недвижимости даже в условиях более высоких ставок и сокращенной господдержки.

Российская экономика

Ранее УНИАН писал, что Россия выдала своим гражданам миллиарды долларов дешевых кредитов на покупку нового жилья. Эти деньги сейчас создают неожиданную проблему для экономики – "быстро растущий жилищный пузырь".

Эксперты также считают, что российская экономика не может вечно избегать кризиса, и она становится все более уязвимой к потрясениям. Путин относительно безнаказанно нарушает международное право, но экономические законы менее сговорчивы.

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