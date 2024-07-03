Кабинет министров внес изменения в порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW). Об этом говорится в постановлении Кабмина №771 от 2 июля 2024 года.
Отмечается, что отныне заявление о намерении получить кредит в финансовое учреждение подается в электронной форме на портале "Дія". Заявитель должен пройти аутентификацию с использованием интегрированной системы аутентификации, квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, которые позволяют однозначно установить его личность.
В заявлении о намерении получить кредит надо указать следующие данные:
- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) заявителя;
- дату рождения и пол заявителя;
- серию (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и членов его семьи;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре заявителя и членов его семьи (при наличии);
- регион, в котором заявитель желает получить кредит;
- количество членов семьи;
- сведения о семейном положении заявителя;
- подтверждение факта взятия заявителя и членов его семьи на учет ВПЛ;
- подтверждение факта наличия официальных доходов заявителя в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления;
- подтверждение факта отсутствия в собственности заявителя и членов его семьи жилой недвижимости (кроме жилой недвижимости, расположенной на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях);
- отметку об отсутствии фактов получения заявителем или членами его семьи в совершеннолетнем возрасте за счет бюджетных средств государственной поддержки/денежной компенсации/кредитов на льготных условиях на строительство (приобретение) жилья;
- контактные данные заявителя (адрес электронной почты, номер телефона).
Помощь внутренне перемещенных лиц
В 2023 году на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ международные доноры предоставили Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем.