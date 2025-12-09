Однако на практике экономика РФ находится в значительно худшем состоянии, чем это пытается представить Путин.

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается представить российскую экономику как способную выдержать длительную войну в Украине. И скорее всего, это необходимо Кремлю для того, чтобы доказать ложный тезис о том, что победа России является неизбежной. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Так, в частности, Путин заявил, что к концу 2025 года ВВП России составит около 1%, а инфляция на уровне 6% или даже ниже. Между тем Центральный банк прогнозирует инфляцию на уровне 4-5% в 2026 году. Путин также заявил, что Россия теперь якобы может увеличивать "экономический импульс", сохраняя низкий уровень безработицы и умеренную инфляцию.

Однако на практике, отмечают аналитики, недавняя экономическая политика Кремля свидетельствует о том, что российская экономика находится в значительно худшем состоянии, чем это пытается представить Путин.

Так, кремлевский диктатор пытается убедить Вашингтон, что усиление санкционного давления не будет иметь желаемого эффекта на российскую экономику и не заставит Путина пойти на компромиссы, чтобы закончить войну против Украины. Также в речах об экономике РФ Путин не обсуждает войну в Украине. Скорее всего, это делается для того, чтобы совместить свои заявления о российской экономике с фальшивым нарративом о том, что победа России на поле боя неизбежна

Оба нарратива, по мнению аналитиков, имеют целью заставить Запад и Украину капитулировать перед требованиями России сейчас, опасаясь усиления и затягивания российских военных операций в будущем. В то же время, как отмечает ISW, Запад и Украина могут использовать несколько ключевых слабых мест России на поле боя и в экономике, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры и сделать реальные уступки. Ведь победа России не является неизбежной.

Экономика РФ: важные новости

Ранее стало известно, что в России впервые за пять лет началось падение инвестиций. Это произошло на фоне высоких процентных ставок Центробанка и торможения экономики. Следовательно, только в III квартале инвестиции уменьшились на 3,1% г/г. Последний раз такое фиксировали в III квартале 2020 года.

Между тем ABC News пишет, что на фоне сокращений поступлений доходов от продажи нефти и общего ухудшения в экономике, Кремль планирует пополнять бюджет войны, увеличивая налоги для рядовых россиян и малого бизнеса. Поэтому с 1 января в стране будет увеличена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) - с 20% до 22%. Что повлияет на ценообразование большинства товаров в РФ.

