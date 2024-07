Продажа отеля 'Казацкий' в Киеве может завершиться скандалом

Государственные торги по столичной гостинице "Казацкая" назначены на 18 июля 2024 года, но существует высокий риск того, что аукцион завершится провалом

Как сообщает Lenta.UA в статье "Приватизация гостиницы "Казацкая": привлекательная цена, но есть скелет в шкафу", инвесторы, у которых этот отель находился в совместной собственности, уже давно судятся с государством.

"Простой поиск в открытых источниках дает понять, что существует давний спор, который ведут частные инвесторы с Государственным предприятием "Отель "Казацкий". Речь идет о договоре совместной инвестиционной деятельности по которому ГП "Отель "Казацкий" передало в совместную деятельность здание отеля, а инвесторы, в том числе иностранные, инвестировали денежные средства. Первое судебное решение по договору совместной деятельности датировано апрелем 2007 года. А начиная с 2011 года спор между инвесторами и государственным предприятием дошел до своего апогея. Инвесторы обратились в Стокгольмский арбитраж и получили решение о признании договора действительным и признали свою долю в общем имуществе. В свою очередь, государственное предприятие признало договор совместной деятельности недействительным. Поэтому, каждая из сторон имеет в своем арсенале взаимоисключающие решения: инвесторы имеют признанное в Украине решение Стокгольмского арбитража, а государственное предприятие - решение национального суда", - говорится в материале.

Руководителем и совладельцем одного из инвесторов является Вадим Вайспапир. Он сообщил, что его компания ООО "Карлтон Трейдинг Украина" вместе с иностранным инвестором CarltonTrading LTD в далеком 2000 году заключили договор совместной деятельности с ГП "Отель "Казацкий".

"Мы инвестировали деньги, осуществили ремонт отеля, приобрели необходимые материалы и оборудование, провели маркетинговую работу, обучение персонала и прочее. Отель начал приносить прибыль, которую участники распределяли и реинвестировали в развитие отеля. Государственное предприятие "Отель "Казацкий" погасило задолженность по заработной плате, существенно улучшило свое финансовое состояние. Все стороны договора были довольны сотрудничеством. В это время был сделан проект полной реконструкции гостиницы с достройкой и увеличением номерного фонда. Для этого, на счет отеля были перечислены миллионы долларов. В наших планах было проведение реконструкции и раскрытие современного отеля. Однако начиная с 2010 года, с приходом к власти в Украине команды Виктора Януковича, произошли непредсказуемые с нашей стороны события. Государственное предприятие "Отель "Казацкий" в одностороннем порядке отказалось выполнять условия договора о совместной деятельности, перевело отель на свой баланс и начало присваивать себе всю прибыль от эксплуатации отеля", - рассказывает Вадим Вайспапир.

Это привело к судебным искам. В Стокгольмском арбитражном суде было принято решение о возвращении инвесторов в актив, но с помощью Хозяйственного суда Киева соответствующие документы были аннулированы.

"Понимая, что в национальных судах нам будет сложно бороться с государственной системой, мы обратились в Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека принял к производству наше дело Application no. 1752/13 Carlton Trading LTD and Carlton Trading Ukraine, LLC v. Ukraine. Дело рассматривается ЕСПЧ уже более 10 лет. К сожалению коммерческие споры являются не приоритетными для ЕСПЧ. Однако сейчас мы находимся на финальном этапе и в ближайшее время ожидаем решения ЕСПЧ", - говорит Вайспапир.

"Получив комментарий от одного из инвесторов мы поняли, что ситуация с приватизацией ГП "Отель "Казацкий" не является безоблачной. Возможно цена на отель сейчас является привлекательной, однако очевидна перспектива судебных баталий с инвесторами, которые прошли долгий путь судебных тяжб как в Украине так и в международных судах", - резюмируют журналисты.