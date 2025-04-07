После угроз Трампа из списка изъяли бурбон и вино.

Европейская комиссия предлагает ввести на ряд американских товаров контрпошлины в размере 25%, чтобы ответить на американские тарифы на сталь и алюминий.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на документ, за который уже 9 апреля будут голосовать страны-члены Европейского союза. В списке товаров оказались бриллианты, яйца, зубная нить, колбасы и мясо птицы. Пошлины на некоторые из них должны вступить в силу 16 мая, а на другие, в частности на миндаль и сою, 1 декабря.

Из первоначального списка изъяли бурбон, вино и молочные продукты, на которые планировали установить 50% тариф. Все потому, что Трамп угрожал ввести 200% пошлины на алкоголь, а Франция и Италия имеют большую винодельческую промышленность.

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Глава Еврокомиссии по вопросам торговли Марош Шефчович говорил, что новые контртарифы будут иметь меньшее финансовое влияние, чем ранее объявленные 26 миллиардов евро. Отмечается, что Евросоюз уже работает над сокращением импорта стали на 15%, а также рассматривает квоты на импорт алюминия.

Тем временем президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Белый дом не рассматривает возможности приостановления новых пошлин:

"У нас есть много, очень много стран, которые приходят к нам на переговоры о соглашениях, и это будут справедливые соглашения. И в определенных случаях они будут платить значительные пошлины".

Новые пошлины США

Напомним, ранее американский президент объявил о введении ряда значительных тарифов на импорт. Его решение уже привело к глобальным экономическим последствиям и торговым спорам.

С 12 марта был введен 25% тариф на импорт стали и алюминия из всех стран, а 5 апреля вступил в силу 10% базовый тариф на все импортные товары, с дополнительными повышенными ставками для 57 торговых партнеров.

Эти меры вызвали значительные колебания на мировых рынках и вызвали опасения относительно возможного глобального экономического спада.

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