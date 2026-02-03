В Украине вводят новые санкции против Фирташа: у его месторождений будут новые владельцы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа, его близкого окружения и подконтрольной ему компании.
Как сообщил президент в Telegram, Украина синхронизирует санкционную политику с Великобританией.
"Продолжаем санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и в рамках синхронизации применяем санкции против его близкого окружения и подконтрольной ему компании. Все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, заслуживают блокировки", - говорится в сообщении.
Также он сообщил о продлении санкций против одного из ближайших соратников бывшего олигарха Виктора Медведчука – Тараса Козака, а также восьми связанных с ним компаний.
По данным Group DF, принадлежащей Фирташу, компания контролирует "Мотроновский горно-обогатительный комбинат" (Днепропетровская обл.), "Межиреченский горно-обогатительный комбинат" и "Валки-Ильменит" (Иршанск, Житомирская область), которые занимаются добычей и обогащением титаносодержащих руд.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что дополнительные ограничения в отношении Фирташа создают правовые основания для аннулирования трех спецразрешений на пользование недрами в Житомирской и Днепропетровской областях.
"В случае Малышевского месторождения (ООО "Мотроновский горно-обогатительный комбинат") санкции также применяются к ООО "Тибериус Плюс", которое было задействовано в попытке вывести спецразрешение из-под санкций. Стратегические активы в дальнейшем будут переданы через прозрачные аукционы новым инвесторам", - сообщила Свириденко.
Санкции против Фирташа - последние новости
В 2021 году СНБО принял решение применить санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и бизнесмена Павла Фукса. Ограничительные меры в отношении Фирташа были применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправлялось на военные предприятия РФ.
В 2023 году австрийский суд отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США по обвинению его в коррупции. В декабре 2025 года австрийский суд окончательно заблокировал запрос США об экстрадиции Фирташа после более чем десяти лет судебных разбирательств, в ходе которых был внесен рекордный залог в размере 125 миллионов евро.