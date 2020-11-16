Аудиторская проверка продемонстрировала ряд недостатков, которыми сопровождалась деятельность Синицы.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Николая Парсентьева на должность главы правления АО “Одесский припортовый завод”.

Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества Украины.

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Таким образом, Николай Синица, который был назначен в январе текущего года и.о. главы правления - директора ОПЗ, был освобожден от занимаемой должности в связи с результатами проведенного Фондом госимущества Украины аудита. Аудиторская проверка продемонстрировала ряд недостатков, которыми сопровождалась деятельность Синицы. В частности, не решен вопрос с реструктуризацией долгов завода, не проведен конкурс по выбору поставщика давальческого сырья, осуществлялось неэффективное управление непрофильными активами и подан нереалистичный проект финансового плана на 2021 год.

В свою очередь экономический эксперт Дмитрий Марунич не своей странице в Facebook утверждает, что аудит засвидетельствовал финансовые махинации на ОПЗ в период руководства Синицы на сумму в 25 млн грн. По информации эксперта, Фонд госимущества передал результаты аудита правоохранительным органам.

“Многие в данной ситуации зададутся вопросом - почему коррумпированных директоров госпредприятий в Украине просто увольняют, а не сажают с конфискацией имущества? Справедливо, но это уже вопрос к правоохранительным органам. Фонд госимущества, насколько мне известно, передал результаты аудита ОПЗ правоохранителям, которые должны дать правовую оценку действиям Синицы. Который, к слову, не пускал аудиторов на ОПЗ и скрывал от них финансовую документацию, о чем в Южном не слышал только ленивый”, - отметил Марунич.

Фонд госимущества Украины относит АО “Одесский припортовый завод” к перечню предприятий большой приватизации, которая должна состояться в 2021 году.

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Автор: УНИАН