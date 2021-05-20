Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ДФС под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили одно из предприятий в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает официальный сайт ДФС.

Правоохранители установили, что служебные лица указанного предприятия, расположенного в г. Киеве, с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 года осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей вне налоговых и финансовых учетов, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

Предприятие покупало природный газ с целью его дальнейшей передачи на ПАО «Одесский припортовый завод» для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины.

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год и сделав необходимые расчеты, правоохранители обнаружили избыток произведенного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным, реализовано за наличные средства без отражения в налоговой и финансовой отчетностях.

По предварительным подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате «теневой» реализации карбамида составляет 41 млн грн. С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, были проведены обыски в городе Киеве и в Одесской области.

По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение о совершении уголовного правонарушения. Сейчас проводится досудебное расследование, сообщают в ДФС.

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Автор: Иван Бойко